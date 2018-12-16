Ziarul de Garda: Парламент Молдовы хотел бы устроить Додону импичмент, но не успеет

После очередного отстранения президента Молдовы Игоря Додона от должности по стране поползли слухи о том, что парламент попробует отправить его в отставку через процедуру импичмента. Возможен ли такой вариант развития событий рассматривала молдавская газета Ziarul de Garda (ZdG).

«Временное отстранение президента от должности предусмотрено Конституцией Молдовы. Президент имеет право отклонить каждое решение правительства лишь один раз; при повторном отказе его могут отстранить от должности, и тогда президентские полномочия на время переходят к спикеру парламента. Эту процедуру впервые в истории Молдовы применили в прошлом году, когда Додон отказывался утвердить кандидатуру министра обороны. С тех пор временное отстранение президента практиковалось уже пять раз», – пишет автор статьи Ольга Булат.

Незадолго до пятого отстранения Игоря Додона от исполнения своих обязанностей, спикер парламента Андриан Канду на заседании правительства заявил, что парламенту пора рассмотреть возможность увольнении Додона с поста президента – но уже не на время, а навсегда.

«В ближайшем будущем, мы, возможно, сделаем президенту сюрприз перед зимними праздниками. Поздравить с Новым годом население сможет и временно исполняющий обязанности президента», – поспешил сообщить Канду.

Однако вскоре после этого заявления спикер признал, что поднимать вопрос об отставке президента возможно лишь после парламентских выборов, которые назначены на февраль следующего года, отмечает ZdG.

«Процедура увольнения президента предполагает организацию национального референдума, который не может состояться в преддверии парламентских выборов», – сказал Канду.

А вот бывший член Конституционного суда Николай Осмокеску считает, что отставка президента всё-таки возможна.

«Конституция предусматривает законную процедуру инициирования процесса импичмента, предусматривает условия, при которых он может быть запущен, предусматривает процедуру голосования», – цитирует Осмокеску ZdG.

Однако в законе ничего не сказано о том, сколько именно раз нужно отстранить президента временно, чтобы это стало поводом для начала процедуры по его полному увольнению, отмечает молдавский адвокат Виталий Нагачевский.

«Угрозы отставкой, которые делает Андриан Канду в адрес Игоря Додона, носят предвыборный характер. Они не имеют веса, они больше политического характера, чем юридического. Демпартия хочет выглядеть хорошей и сильной перед лицом своих избирателей и, возможно, внешних партнеров. Ничего более», – рассказал адвокат в интервью газете ZdG.

Если всё-таки депутаты парламента решат вдруг довести до конца угрозу отставки президента, это может иметь как положительные, так и отрицательные последствия, по мнению экспертов издания.

«Это может привести к избранию того президента, которого действительно хочет народ, но, с другой стороны, снятие президента в нынешних обстоятельствах может быть негативным для общества. У самого Додона от этого может упасть рейтинг, а может и наоборот – повыситься», – рассуждает Николай Осмокеску.

Сам Игорь Додон уверен в народной поддержке, о чём он и заявил после своей пятой отставки от исполнения президентских обязанностей. Кроме того, он подчеркнул, что после парламентских выборов все эти законы, по которым он не смог договориться с парламентом, будут отменены. И не только законы. После выборов Додон обещает сформировать и новый состав Конституционного суда – органа, который уже пять раз исключал его из политических процессов, – подводит итоги ZdG.

Конечно, всё это случится, если социалисты (ПСРМ) уверенно победят на выборах, как по партийным спискам, так и на мажоритарных округах и сформируют большинство в парламенте.