Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российская молодёжь выбирает знания, а не «как в Париже» (Руслан Осташко)
"Все заранее спланировано": военный эксперт объяснил, почему глава Пен...
Религиовед прокомментировал избрание главы «новой церкви» на Украине
Россия нужна США как враг: Эксперты о реакции американских властей на визит росс...
Главная / Украина

Ziarul de Garda: Парламент Молдовы хотел бы устроить Додону импичмент, но не успеет

16 декабря 2018, 01:09  •  66 • Украина
После очередного отстранения президента Молдовы Игоря Додона от должности по стране поползли слухи о том, что парламент попробует отправить его в отставку через процедуру импичмента. Возможен ли такой вариант развития событий рассматривала молдавская газета Ziarul de Garda (ZdG).
«Временное отстранение президента от должности предусмотрено Конституцией Молдовы. Президент имеет право отклонить каждое решение правительства лишь один раз; при повторном отказе его могут отстранить от должности, и тогда президентские полномочия на время переходят к спикеру парламента. Эту процедуру впервые в истории Молдовы применили в прошлом году, когда Додон отказывался утвердить кандидатуру министра обороны. С тех пор временное отстранение президента практиковалось уже пять раз», – пишет автор статьи Ольга Булат.
Незадолго до пятого отстранения Игоря Додона от исполнения своих обязанностей, спикер парламента Андриан Канду на заседании правительства заявил, что парламенту пора рассмотреть возможность увольнении Додона с поста президента – но уже не на время, а навсегда.
«В ближайшем будущем, мы, возможно, сделаем президенту сюрприз перед зимними праздниками. Поздравить с Новым годом население сможет и временно исполняющий обязанности президента», – поспешил сообщить Канду.
Однако вскоре после этого заявления спикер признал, что поднимать вопрос об отставке президента возможно лишь после парламентских выборов, которые назначены на февраль следующего года, отмечает ZdG.
«Процедура увольнения президента предполагает организацию национального референдума, который не может состояться в преддверии парламентских выборов», – сказал Канду.
А вот бывший член Конституционного суда Николай Осмокеску считает, что отставка президента всё-таки возможна.
«Конституция предусматривает законную процедуру инициирования процесса импичмента, предусматривает условия, при которых он может быть запущен, предусматривает процедуру голосования», – цитирует Осмокеску ZdG.
Однако в законе ничего не сказано о том, сколько именно раз нужно отстранить президента временно, чтобы это стало поводом для начала процедуры по его полному увольнению, отмечает молдавский адвокат Виталий Нагачевский.
«Угрозы отставкой, которые делает Андриан Канду в адрес Игоря Додона, носят предвыборный характер. Они не имеют веса, они больше политического характера, чем юридического. Демпартия хочет выглядеть хорошей и сильной перед лицом своих избирателей и, возможно, внешних партнеров. Ничего более», – рассказал адвокат в интервью газете ZdG.
Если всё-таки депутаты парламента решат вдруг довести до конца угрозу отставки президента, это может иметь как положительные, так и отрицательные последствия, по мнению экспертов издания.
«Это может привести к избранию того президента, которого действительно хочет народ, но, с другой стороны, снятие президента в нынешних обстоятельствах может быть негативным для общества. У самого Додона от этого может упасть рейтинг, а может и наоборот – повыситься», – рассуждает Николай Осмокеску.
Под предлогом обороны: как самолёты НАТО наращивают активность у российских границ
Сам Игорь Додон уверен в народной поддержке, о чём он и заявил после своей пятой отставки от исполнения президентских обязанностей. Кроме того, он подчеркнул, что после парламентских выборов все эти законы, по которым он не смог договориться с парламентом, будут отменены. И не только законы. После выборов Додон обещает сформировать и новый состав Конституционного суда – органа, который уже пять раз исключал его из политических процессов, – подводит итоги ZdG.
Конечно, всё это случится, если социалисты (ПСРМ) уверенно победят на выборах, как по партийным спискам, так и на мажоритарных округах и сформируют большинство в парламенте.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
66
Источник
Похожие новости
15 декабря 2018, 21:40
Религиовед прокомментировал избрание главы «новой церкви» на Украине
15 декабря 2018, 11:54
В Крыму рассказали о живущих в параллельной реальности странах ЕС
15 декабря 2018, 15:09
Винницкая епархия УПЦ МП опровергла данные о захвате собора

15 декабря 2018, 15:09
СМИ: Начало «объединительного собора» в Киеве перенесли на вторую половину дня
16 декабря 2018, 01:09
Что ждёт «захваченное государство» Молдову в феврале?
16 декабря 2018, 00:54
«При заходе на посадку»: что известно о крушении украинского Су-27 в Житомирской области
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 декабря 2018, 01:09
Что ждёт «захваченное государство» Молдову в феврале?
16 декабря 2018, 00:54
«Решимость остаётся на высоком уровне»: во Франции «жёлтые жилеты» в пятый раз массов...
16 декабря 2018, 00:54
«При заходе на посадку»: что известно о крушении украинского Су-27 в Житомирской обла...
16 декабря 2018, 01:09
ЕС призвал Турцию отказаться от уничтожения курдов на северо-востоке Сирии
16 декабря 2018, 00:54
На Украине рассказали, как будет называться «новая церковь»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
12 декабря 2018, 02:54
"Братский народ так не ведет себя": Граждане России объяснили, почему им не жаль Украину
15 декабря 2018, 02:24
Закрытая вечеринка в киевском отеле "Хилтон" раскрыла офицеров Моссада на Украине - СМИ
12 декабря 2018, 02:54
На Украине смакуют «решение Гааги по Крыму» (Руслан Осташко)
11 декабря 2018, 13:39
«Дали признательные показания»: суд арестовал подозреваемых в жестоком избиении «наркокурьера»
13 декабря 2018, 03:28
Вакарчук должен петь
13 декабря 2018, 01:39
Минимальный разгон и вверх по вертикали: Новейший МиГ-35 показал себя в полете
13 декабря 2018, 03:09
Киевляне - журналисту «КП»: Это вы в Москве войны не хотите, а мы в ней живем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.