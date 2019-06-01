Ziarul de garda: Медики покидают Молдову

Причина – мизерная заработная плата

«Ангелы в белых халатах», неотъемлемая «тень врача» – так некоторые называют медсестёр, которые первыми бросаются на помощь. Однако в Молдове их катастрофически не хватает. Призвание не всегда соизмеримо с материальным достатком, поэтому многие вынуждены уехать. Те, кто не уезжает, живут на мизерную зарплату или же находят ещё одну работу, пишет молдавская газета Ziarul de garda.

Издание отмечает, что в должностных инструкциях не содержится всех данных о ежедневной деятельности медицинских сестёр, по их словам, они всегда работают в тени врачей, а зачастую становятся настоящими «невидимыми ангелами».

«Ольга Пынтяк работает в Институте неотложной медицинской помощи (ИНМП) уже 34 года. Вначале она была ассистентом при операциях, затем – старшей медсестрой, а уже почти 10 лет она является главной медсестрой учреждения, в подчинении которой находятся 600 медицинских сестёр и 500 санитаров», – рассказывает автор статьи корреспондент Алёна Чуркэ.

Ольга говорит, что уже много лет работает без расписания, не замечая, когда уходит из больницы – слишком много непредвиденных случаев происходит за день. А если вдруг происходит массовое происшествие, то на работу выходят все. Например, когда случается массовая авария, то кровь по всему коридору течёт в прямом смысле, и все работают, несмотря на время и график, отмечает главная медсестра ИНМП.

По её мнению, самой большой проблемой профессии медсестры сегодня является не тяжёлая работа, а маленькая зарплата, никак не соизмеримая с тем, что делают медсёстры. К этому ещё стоит прибавить и синдром профессионального выгорания, когда люди сгорают как свечи от того, что каждый день им приходится иметь дело с чужой болью.

Ольга Пынтяк – одна из немногих, кто остался на родине, возможно потому, что, как она сама говорит, «относится к поколению, которое привыкло держаться за одно место работы».

Ziarul de garda рассказывает ещё об одной медсестре – Марине Бобок, работающей 45 лет в Муниципальной клинической больнице для детей, последние 28 лет – главной медсестрой.

У неё в подчинении находятся 60 медицинских сестёр и 50 санитарок. Она также уверена, если бы их зарплата была выше, то медицинские работники не уезжали бы за границу. Ей самой, например, тоже не хватает её зарплаты, поэтому, кроме должности главной медсестры, она работает ещё и инструктором по санитарному просвещению.

«Профсоюзы системы здравоохранения объявили в отчёте за 2018 год деятельности о том, что более 5595 медицинских работников в этом году покинули систему здравоохранения. Из них почти 1000 являются врачами, а остальные – медицинскими работниками со средним образованием или другим медицинским персоналом. Нагрузка на тех, кто остаётся – растёт, а зарплата остаётся ниже средней зарплаты по стране. При таком положении дел в Молдове скоро не останется не только врачей (которые тоже массово уезжают), но и медсестёр», – подводит грустный итог Ziarul de garda.

Молдавские медицинские институты и колледжи выпускают каждый год сотни врачей и медицинских сестёр, которые очень скоро оказываются в Румынии, которая признаёт молдавские дипломы. В 2017 году в Молдове было 2100 семейных врачей, в 2018-м – уже 1700. На всю страну. Есть подозрение, что итоги этого года будут ещё печальнее.

Согласно данным социологических исследований, 85% медицинских работников Молдовы готовы уже сегодня уехать в Румынию, ещё 7% – в другую страну. Не составит труда подсчитать, сколько медиков останется на родине и будут лечить молдаван.