Жёсткий развод Великобритании и Европы: эксперт увидел неискренность в заявлениях Джонсона и Ляйен

Борис Джонсон на своей странице в Twitter написал, что Британия и ЕС наконец пришли к общему знаменателю в торговом соглашении по Brexit. Парламенту ещё предстоит ратифицировать документ, объём которого составляет 2000 страниц.

Глава ЕК в ходе пресс-конференции заверила, что Великобритания по-прежнему является партнёром ЕС. Европа и Соединённое Королевство "будут стоять плечом к плечу".

Сергей Карнаухов увидел неискренность в этих двух заявлениях. Выход Великобритании из состава ЕС будет жёстким. Бюджет Германии и других стран-доноров ожидают неизбежные и весьма солидные нагрузки. Рынок сбыта европейских товаров сократится, Британия на уступки не идёт. Эти и многие другие проблемы Лондон и Брюссель сейчас разрешить никак не могут.

"Для перспектив "европейского дома" эта конфигурация развода Великобритании и Евросоюза является принципиально важной, поскольку по сути дела сейчас формируется модель дальнейшего развала Европейского союза", - произнёс эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, "европейскую мечту" ждёт катастрофическое будущее.