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Жёсткий развод Великобритании и Европы: эксперт увидел неискренность в заявлениях Джонсона и Ляйен
25 декабря 2020, 12:15 • 42 • Политика
Кандидат юридических наук, доцент Высшей школы правоведения РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Карнаухов увидел неискренность в заявлениях британского премьер-министра Бориса Джонсона и главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. По мнению эксперта, мир увидит жёсткий развод Великобритании и Европы.
Борис Джонсон на своей странице в Twitter написал, что Британия и ЕС наконец пришли к общему знаменателю в торговом соглашении по Brexit. Парламенту ещё предстоит ратифицировать документ, объём которого составляет 2000 страниц.
Глава ЕК в ходе пресс-конференции заверила, что Великобритания по-прежнему является партнёром ЕС. Европа и Соединённое Королевство "будут стоять плечом к плечу".
Сергей Карнаухов увидел неискренность в этих двух заявлениях. Выход Великобритании из состава ЕС будет жёстким. Бюджет Германии и других стран-доноров ожидают неизбежные и весьма солидные нагрузки. Рынок сбыта европейских товаров сократится, Британия на уступки не идёт. Эти и многие другие проблемы Лондон и Брюссель сейчас разрешить никак не могут.
"Для перспектив "европейского дома" эта конфигурация развода Великобритании и Евросоюза является принципиально важной, поскольку по сути дела сейчас формируется модель дальнейшего развала Европейского союза", - произнёс эксперт в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, "европейскую мечту" ждёт катастрофическое будущее.
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