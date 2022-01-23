Жёсткий ответ немцев на "обидки" Киева: "Кстати, респект Шёнбаху"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы разочарованы отказом Германии в поставках оружия Киеву. Дипломат заявил, что украинцы будут помнить об этом разочаровании десятилетиями. Впрочем, немцы тут же дали достойный ответ, не забыв напомнить слова вице-адмирала Шёнбаха о Крыме.

Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы долго не забудут отказ ФРГ поставлять на Украину оружие. Речь идёт о словах министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, которая заявила, что Германия поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут в решении проблемы с Россией.

После этого украинский МИД немедленно выразил послу Германии Анке Фельдгузен "глубокое разочарование" из-за позиции немецкого правительства.

"Мы разочарованы продолжающимся отказом Германии согласовать поставки оборонительного оружия Украине, особенно в нынешней ситуации", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Незалежной. Он отметил, что украинцы наверняка ещё несколько десятилетий будут помнить об отказе. "И это печально для меня как министра иностранных дел", - заметил Кулеба.

Министр также выразил надежду, что партнёрство между странами всё же будет процветать, а немцы и украинцы будут питать друг к другу "дружеские и сердечные чувства". Слова политика цитирует немецкая Welt am Sonntag.

Читатели издания отреагировали на выпад Киева резкими комментариями в соцсетях. "Какой требовательный, - язвительно отметил Klaus H. - Интересно, а нам какое дело?" "Не могу отделаться от впечатления, что там правительство планирует многообещающий агрессивный курс и ради сохранения власти хочет втянуть в него Германию и Западную Европу", - написал Friedrich Naumann.

А пользователь Bernd K напомнил, что в украинском правительстве процветает коррупция, поэтому Германии не стоит заниматься "благотворительностью". "Кстати, респект адмиралу Шёнбаху", - не преминул заметить тот же автор.

Напомним, вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах, выступая в Индии, заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Более того, глава немецких ВМС отметил, что заявления о готовящемся "вторжении" России на Украину являются "нонсенсом". Вскоре после этого Шёнбах назвал свои слова ошибкой, а затем попросил главу Минобороны Германии Кристину Ламбрехт освободить его от должности.