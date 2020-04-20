Жёсткий ответ мягкой силе? "США надоело смотреть, как Россия испытывает свою "Сармат"

По информации издания, компания получит рекордные $85 миллиардов на разработку программы ракеты. В будущем ракета должна заменить Minuteman-III. Ориентировочный срок замены - середина текущего десятилетия. "Утро.ру" добавляет, что "США надоело смотреть, как Россия испытывает свою ракету "Сармат", мол, поэтому и начались разработки.

Одним из конкурентов нового подрядчика ранее был "Боинг". Однако теперь он выбыл из борьбы, поскольку Northrop купил Orbital ATK. А последние, напомним, это один из двух производителей твердотопливных ракетных двигателей в США. В Пентагоне на официальном уровне говорят, что модернизация Minuteman-III бесполезна. Ракета живёт с 60-х годов. В последнее время её приводили в порядок минимально, так что работать не с чем.

Сказать что-то детальное о новой ракете и, в целом, программе, не представляется возможным. Журналисты настаивают, что всё засекречено. Однако ясно, что точность должна быть выше, чем у предшественника, а главным конкурентом на линии считается русская "Сармат".

Модель ракеты и презентации в Пентагоне якобы ждут уже в конце сентября.