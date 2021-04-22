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Жёсткие задержания в Петербурге: кто и зачем играл с "навальнятами" в кошки-мышки
22 апреля 2021, 16:15 • 213 • Политика
Паблики и социальные сети пестрят фото и видео о жёстких задержаниях "навальнят" накануне, однако даже участники протестных движения вынуждены признать: создать картинку для Запада не удалось, разве что в Петербурге была предпринята какая-то попытка... Царьград выяснял, почему случился провал, и кто сыграл в кошки-мышки с "навальнятами".
Безусловно, главной целью вчерашних акций протеста было создание картинки на фоне послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Однако "самого массового митинга", как его планировали организаторы, не случилось. Люди просто не пришли. Да и с жёсткими задержаниями вышла промашка. ОМОН, кстати говоря, даже останавливал простых москвичей, желавших "настучать" активистам.
Единственной возможностью получить хороший кадр стал Петербург. Там, действительно, отмечено несколько случаев жёстких задержаний, но и в данном случае действительность "навальнята" приукрасили. Но даже если предположить, что Санкт-Петербург - самая "жёсткая" столица страны, хочется понять, с чем это связано? Быть может, с ошибками администрации? Или особенностью общества? "Первый русский" вместе с экспертами искал ответ на вопрос.
Политолог Дмитрий Солонников полагает, что ничего сверхъестественного в Петербурге не произошло.
Солонников знает об источниках, сообщавших, что людей при задержании били электрошокерами. Однако тонкость этих сообщений в том, что показаний об этом нет. Впрочем, это не означает, что силовики не применяли разрешённые методы в ходе несогласованной акции, добавил эксперт.
Политолог Илья Гращенков добавил, что каждый регион, по всей видимости, сам определял, как действовать. Например, в Магадане, по сообщениям в открытых источниках, действовали на упреждение - достаточно жёстко. Зато в Москве люди спокойно прошли от Манежной до Лубянки.
Впрочем, разница в задержаниях может быть связана и в самом содержании акций в разных городах России, добавил Гращенков.
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