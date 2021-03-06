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Жёсткие сроки, новые магистрали и 780 млрд рублей: Мишустин сообщил о расширении БАМа и Транссиба

06 марта 2021, 19:30  •  73 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о расширении Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. На совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области говорилось про жёсткие сроки, новые магистрали и 780 миллиардов рублей, которые будут выделены из бюджета.
Деньги на модернизацию транспортной инфраструктуры будут выделяться в течение нескольких лет.
"В целом до 2024 года объёмы финансирования, включая средства на инфраструктуры для транзита контейнеров, составят около 780 миллиардов рублей", - произнёс Мишустин в ходе совещания.
БАМ и Транссиб требуют расширения. Сейчас их пропускная способность не удовлетворяет запросам страны. Изменить ситуацию можно посредством строительства новых путей, капитального ремонта станций, усиления энергоснабжения. По словам премьера, есть необходимость в значительном сокращении времени транспортировки контейнеров с Дальнего Востока до самых западных точек России - до семи дней.
Уже к концу 2021 года должен быть завершён первый этап модернизации Транссиба и БАМа. За несколько месяцев планируется проложить примерно 670 километров путей. Второй этап предполагает строительство ещё более 1300 километров магистралей.
Премьер-министр потребовал как можно быстрее разработать план работы, который будет разбит по кварталам. В документах должны быть указаны пропускная и провозная способность, предельный вес грузовых железнодорожных составов с разбивкой по главным участкам. Такой график реконструкции позволит чётко определить сроки, на которые будут ориентироваться железнодорожники, а также регионы и бизнес, заинтересованные в транспортных магистралях.
"Коллеги, прошу вас ускорить эту работу, чтобы мы в максимально сжатые сроки доложили об этом президенту. Это должен быть предельно конкретный документ с жёсткими сроками по каждому участку", - подчеркнул Михаил Мишустин.

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