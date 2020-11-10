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Жёсткие решения Путина ослабили Собянина: "Едва ли это случайность..."

10 ноября 2020, 03:15  •  23 • Политика
Мария Иваткина вместе с экспертами разобрала решения о громких отставках в правительстве, уточнив, почему план Путина ослабил позиции Сергея Собянина. После оценки аналитиков "Первого русского" Мария Иваткина делает вывод: "Едва ли это случайность..."
Тему отставок в эфире "Первого русского" затронули в передаче "Индекс Иваткиной". Напомним, сегодня президент России Владимир Путин отправил в отставку несколько министров. Теперь предстоит утверждение новых игроков правительства России, причём по новой схеме, ранее утверждённой новой Конституцией страны. В деталях о кадровых перестановках Царьград писал чуть раньше.
Ведущая "Первого русского" Мария Иваткина опросила экспертов, чтобы понять, действительно ли мы имеем дело с простой ротацией - именно такую причину отставок ранее назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире программы предположил, что Владимир Путин хочет опробовать новый вариант взаимоотношений правительства и парламента.
"Когда немного по американской системе министры должны пройти через чистилище парламентских комитетов. Только что были приняты изменения в Конституцию, введены в действие, и он хочет применить систему этого чистилища и посмотреть, как это будет работать".
В то же время политический консультант Андрей Перла обратил внимание, что сегодняшние кадровые перестановки ослабят влияние мэра Москвы Сергея Собянина на правительство России. В частности, до сегодняшнего дня довольно ощутимым было влияние столичного градоначальника Сергея Собянина. Но теперь он ослаб сразу на две ключевые позиции - министра строительства и министра природных ресурсов.
"И Кобылкин, и Якушев - бывшие губернаторы из Уральского федерального округа. Один из Тюменской области, другой из Ямало-Ненецкого округа. Оба считались очень успешными уральскими губернаторами, были на хорошем счету, и их назначение в 2018 году было, конечно, усилением тюменского клана, т. е. группы людей, которые так или иначе ассоциируются в нашей власти с Сергеем Семёновичем Собяниным. Сейчас Сергей Семёнович это усиление потерял", - сказал Перла.
Мария Иваткина, делая вывод, подчеркнула: "Едва ли это случайность - ослабление позиций Собянина", поскольку пандемия COVID показала всю "эффективность" решений московских властей. Люди столкнулись с гигантскими очередями даже в метро, не говоря уже о перегруженности больниц, в то время когда помощь жизненно необходима.

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