Жёсткие ограничения. Кого из журналистов не позвали на большую пресс-конференцию Путина

Далеко не все желающие могли попасть на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Стало известно, кого из журналистов не позвали. В Кремле объяснили всё жёсткими ограничениями.

Накануне мероприятия на сайте Кремля был опубликован список представителей СМИ, которые получат шанс задать вопрос президенту России. В списке 507 человек – вдвое меньше, чем обычно.

В частности, в списке нет "Новой газеты" и Readovka. Журналист Алексей Полоротов в своём Telegram-канале привёл комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Тот объяснил, что из-за жёстких ограничений, озвученных Роспотребнадзором, всех пригласить не удалось. Обычно участвует больше тысячи журналистов, в этом году – максимум 500.

У СМИ не было возможности подать заявку на участие с пресс-конференции. Список составляли в Кремле. В него вошли, в числе прочих, журналисты изданий "Сельская правда", "Молодой ленинец", "Степные вести".

Ранее Дмитрий Песков рассказал, как отбирали журналистов. Приоритет был у крупных средств массовой информации. Из русских и зарубежных СМИ выбор пал на тех, "кто постоянно активно освещает президентскую повестку дня" и постоянно на связи с Кремлём.