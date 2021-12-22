Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей по...
Главная / Политика

Жёсткие ограничения. Кого из журналистов не позвали на большую пресс-конференцию Путина

22 декабря 2021, 23:00  •  159 • Политика
Далеко не все желающие могли попасть на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Стало известно, кого из журналистов не позвали. В Кремле объяснили всё жёсткими ограничениями.
Накануне мероприятия на сайте Кремля был опубликован список представителей СМИ, которые получат шанс задать вопрос президенту России. В списке 507 человек – вдвое меньше, чем обычно.
В частности, в списке нет "Новой газеты" и Readovka. Журналист Алексей Полоротов в своём Telegram-канале привёл комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Тот объяснил, что из-за жёстких ограничений, озвученных Роспотребнадзором, всех пригласить не удалось. Обычно участвует больше тысячи журналистов, в этом году – максимум 500.
У СМИ не было возможности подать заявку на участие с пресс-конференции. Список составляли в Кремле. В него вошли, в числе прочих, журналисты изданий "Сельская правда", "Молодой ленинец", "Степные вести".
Ранее Дмитрий Песков рассказал, как отбирали журналистов. Приоритет был у крупных средств массовой информации. Из русских и зарубежных СМИ выбор пал на тех, "кто постоянно активно освещает президентскую повестку дня" и постоянно на связи с Кремлём.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



159
Источник
Похожие новости
22 декабря 2021, 09:35
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
22 декабря 2021, 06:05
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
22 декабря 2021, 04:20
Курс на самообеспечение России вывел из себя США
22 декабря 2021, 07:50
В Пентагоне шестью словами оскорбили Шойгу
22 декабря 2021, 04:20
"Я Шойгу верю на 100%": Сатановский объяснил схему с американским химоружием в Донбассе
22 декабря 2021, 02:00
Шойгу сорвал провокацию в Донбассе. "Западу всё передадут" - эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2021, 20:55
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сирии
22 декабря 2021, 04:20
Курс на самообеспечение России вывел из себя США
20 декабря 2021, 10:20
Русские просчитали объявленную Байденом спецоперацию: "Видимо, всё решили"
18 декабря 2021, 14:35
Маховик раскручивается: чем грозят Польше откровения сбежавшего солдата
16 декабря 2021, 08:55
США преподали Москве и Пекину урок
17 декабря 2021, 00:40
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалиться"
21 декабря 2021, 16:40
Шойгу поделился тревожными новостями для НАТО: "Впервые в истории"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.