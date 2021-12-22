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Жёсткие ограничения. Кого из журналистов не позвали на большую пресс-конференцию Путина
22 декабря 2021, 23:00 • 159 • Политика
Далеко не все желающие могли попасть на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Стало известно, кого из журналистов не позвали. В Кремле объяснили всё жёсткими ограничениями.
Накануне мероприятия на сайте Кремля был опубликован список представителей СМИ, которые получат шанс задать вопрос президенту России. В списке 507 человек – вдвое меньше, чем обычно.
В частности, в списке нет "Новой газеты" и Readovka. Журналист Алексей Полоротов в своём Telegram-канале привёл комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Тот объяснил, что из-за жёстких ограничений, озвученных Роспотребнадзором, всех пригласить не удалось. Обычно участвует больше тысячи журналистов, в этом году – максимум 500.
У СМИ не было возможности подать заявку на участие с пресс-конференции. Список составляли в Кремле. В него вошли, в числе прочих, журналисты изданий "Сельская правда", "Молодой ленинец", "Степные вести".
Ранее Дмитрий Песков рассказал, как отбирали журналистов. Приоритет был у крупных средств массовой информации. Из русских и зарубежных СМИ выбор пал на тех, "кто постоянно активно освещает президентскую повестку дня" и постоянно на связи с Кремлём.
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