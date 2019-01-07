«Жёсткая зависимость и ограничение церковных прав»: на каких условиях Киев получил автокефалию

Запрет на создание собственных структур за рубежом стал для новой церкви Украины самым болезненным условием получения автокефалии, заявили в Киевской духовной академии. Там напомнили, что в прежних томосах о независимости подобных пунктов не было. Комментируя церковные преобразования, украинские политики говорят о «геополитическом разводе» с Россией, но при этом призывают не допустить межконфессионального противостояния. По словам экспертов, ограничение прав новой церкви стало следствием политизированности процесса.

Наиболее болезненным условием подписанного Константинополем томоса об автокефалии новой церкви на Украине стал запрет на создание структур за пределами страны. Такую точку зрения выразил проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега.

«Пожалуй, наиболее болезненным положением томоса может стать требование, чтобы ПЦУ отказалась от создания своих структур за пределами Украины», — написал Бурега в своей статье для издания «Левый берег».

Как отметил теолог, в подписанном 5 января томосе чётко указано, что юрисдикция нового церковного образования на Украине ограничена пределами страны. Бурега подчеркнул, что в изданных ранее томосах подобных указаний не было.

Документ гласит, что избранный лидером новой церкви Украины митрополит Епифаний не сможет назначать епископов или основывать приходы за пределами государства, а существующие за пределами Украины церковные структуры этой страны перейдут под контроль Константинопольского патриархата.

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© Murad Sezer

Отметим, что в томосе предусмотрены и другие ограничения. В частности, за решением «значительных вопросов церковного, догматического или канонического характера» митрополит Епифаний должен будет обращаться в Константинополь. Кроме того, новое церковное образование не сможет самостоятельно производить святое миро, необходимое для совершения богослужений.

Деятельность новой церкви Украины как самостоятельной организации весьма ограниченна, согласился в беседе с RT политолог Александр Асафов.

«Знатоки канонического права очень удивились, прочитав текст, который всю большую структуру, состоящую из нескольких раскольнических церквей, ставит в очень зависимое положение. Более того, часть монастырей и храмов переходят в прямое управление Константинополем, а все остальные попадают в жёсткую зависимость и ограничение церковных прав», — сказал Асафов.

Эксперт отметил, что поставленные при формировании автокефальной церкви цели «фактически не выполнены».

«Даже сами священники, которые вошли в новую структуру, говорят о рейдерском захвате. У этого мероприятия цели политические, поэтому, по мнению светского руководства, можно пойти на подобное поражение в церковных правах», — пояснил он.

По словам Асафова, «для Порошенко цели (автокефалии. — RT) достигнуты лишь частично, а цели тех священников, которые ушли в новый раскол, не достигнуты и вовсе».

В Русской православной церкви новую организацию на Украине считают объединением двух групп раскольников. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«По мнению кукловодов и по мнению президента Украины, этот собор должен был объединить всех и создать единую для всей Украины православную церковь​​​. А что получилось? А получилось то, что просто две раскольнические группировки объединились», — сказал патриарх в эфире телеканала «Россия 1».

Глава РПЦ назвал создание новой церковной структуры беспрецедентным вмешательством государственной власти в религиозные дела.

Не допустить кровопролития

Украинские политики продолжают давать оценки подписанию константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии Украины. В частности, в своём поздравлении с Рождеством на это обстоятельство обратил внимание мэр Киева Виталий Кличко.

«Друзья! С Рождеством Христовым! В этом году для Украины оно особенное. Украинская православная церковь получила независимость!» — написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь, официальный представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко в эфире телеканала «Прямой» заявила, что основная задача политиков сейчас — не допустить кровопролития и межконфессиональной войны. По её словам, подписание томоса говорит о свершившемся «геополитическом разрыве» Украины и России.

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«Теперь состоялось двойное отсоединение Украины от России — и политическое, и отсоединение душ украинцев. Фактически происходит геополитический развод двух государств», — отметила представитель президента Украины.

Она добавила, что законопроект об урегулировании процедуры присоединения приходов к новой структуре пока не готов, но работа над ним идёт.

«Будут наработанные в политических дискуссиях правильные правила перехода. Предоставление возможности и глубокой пошаговой процедуры каждой общине, как собраться, каким количеством голосов, как это должно происходить, что должно быть с имуществом, как должно вести себя государство, если это государственное или коммунальное имущество, каким образом должно переходить общество», — сказала Луценко.

При этом президент Украины Пётр Порошенко в ходе церемонии вручения томоса об автокефалии пообещал уважать религиозный выбор граждан.

«Я как президент гарантирую от имени государства, что Украина будет уважать религиозный выбор, свободу вероисповедания каждого гражданина», — приводит его высказывание Интерфакс.

В свою очередь, почётный патриарх ПЦУ Филарет отметил, что переход будет осуществляться мирным путём, без захвата церквей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Мы будем делать всё, чтобы никакого противостояния не было. Мы не хотим силой захватывать храмы, лавры. Это не наш путь», — сказал представитель духовенства.

Вместе с тем Филарет выразил уверенность, что число прихожан новой церкви будет расти.

«Сейчас уже много приходов по всей Украине переходят в украинскую православную церковь — автокефальную, признанную вселенским патриархом. И так постепенно будут переходить не только приходы, но и архиереи, потому что у них другого пути не будет. Будет всё законно», — заключил он.

Филарета стоит воспринимать как хитрого политического деятеля, способного на любые поступки, считает политолог Иван Мезюхо.

«Я думаю, что Филарет пытается обмануть украинскую общественность. Представители новой религиозной структуры будут пытаться успокоить украинских граждан и убеждать их, что никакого силового захвата храмов УПЦ МП не будет, но, скорее всего, процесс отчуждения имущества у канонической организации продолжится», — сказал эксперт в беседе с RT.

При этом он отметил, что процесс изъятия имущества у канонической церкви может затянуться, поскольку именно такой сценарий наиболее предпочтителен для Киева.

«Слишком радикальные действия могут негативно отразиться на электоральных показателях Порошенко. На Украине большое количество граждан, не определившихся со своим выбором, у украинского лидера огромный антирейтинг — не томосом единым. Если Порошенко хочет переизбраться, ему пора добавлять в предвыборную риторику и другие месседжи», — полагает Мезюхо.