Жёсткая зачистка после месяца сантиментов: Полицейские ликвидировали "автономную зону" в Сиэтле

Напомним, что в начале прошлого месяца в Сиэтле протестующие отвоевали часть города. Целых шесть кварталов они провозгласили "автономной зоной". Выстроили баррикады, озвучили жёсткие требования и громкие лозунги. Тогда же митингующие захватили восточный участок полиции города.

Как сообщает ABC News, на сегодняшний день полицейские зачистили эту территорию. По распоряжению мэра города Дженни Дуркан, разгон "автономной зоны" начался вчера утром. Сообщается о том, что полицейские разогнали протестующих и зачистили захваченную ранее территорию, которую митингующие назвали "Автономной зоной Капитолийского холма".

Известно, что в ходе операции были задержаны 32 человека.