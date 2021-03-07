Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina

Запад неожиданно отреагировал на критику санкционных инициатив США в отношении России и ряда других государств. Такие выводы были озвучены китайскими политическими экспертами, о чём пишет Sina.

Китайские политические эксперты полагают, что страны Запада неожиданным образом отреагировали на критику санкционных инициатив США в отношении России и ряда стран мира. В эксклюзивном переводе статьи Sina авторы "ПолитРоссии" отмечают, что точкой отсчёта странного поведения стала 46-я сессия Совета ООН по правам человека.

В ходе сессии был представлен доклад о санкционной активности США и их партнёров. Однако хвалить Штаты никто не стал - напротив, критика была жёсткой. А крупнейшие западные издания эту критику предпочли проигнорировать, отмечают китайские аналитики.

Обозреватели Sina полагают, что западные журналисты, ведущие борьбу за свободу слова, на этот раз спасовали. Почему? Вопрос открытый. Однако "их реакция выглядит неожиданной", заключили аналитики:

"После того как из ООН пришла столь важная новость, она была массово проигнорирована западными СМИ".