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Жён насиловать, детей калечить: Журналист показал ужасающую рассылку минских провокаторов

20 августа 2020, 23:55  •  125 • В мире
Журналист Константин Придыбайло показал несколько сообщений, которые рассылают семьям белорусских военных провокаторы. В сообщениях с угрозами анонимы обещают ужасающие по своей жестокости вещи: изнасиловать жён, а детей покалечить.
Автор Telegram-канала "Придыбайло | Субъективно" журналист Константин Придыбайло опубликовал несколько сообщений с угрозами, которые стали поступать родным белорусских военных с неизвестных номеров.
"Просто угрозы семьям военных в Беларуси", - указал журналист.
Сами сообщения ужасают своей циничностью и жестокостью. В частности, в одном из сообщений в грубой и оскорбительной форме обещают изнасиловать жену силовика, а его детей покалечить. Там же была угроза и самому военному.
"Мужу своему передай, что и ему … (нецензурно). Мы его уже ждём", - написал аноним, посоветовав "ходить и оглядываться".
В другом сообщении, которое пришло со скрытого номера, родителю военнослужащего сообщается, что его сын "предал народ и за это сдохнет".
"Предупреждающий инсайд для любителей писать подобное людям: управление "к" легко и весело находит авторов таких месседжей, - предупредил Придыбайло провокаторов. - Некоторые в слезах просили прощения, но материалы уголовного дела слезами не смыть".

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