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«Жёлтые жилеты» появились теперь на улицах Вены

17 декабря 2018, 22:39  •  118 • В мире
«От вашей политики воняет!»
Семнадцать тысяч человек вышли на улицы Вены с протестом против социальной и миграционной политики властей. В знак солидарности с демонстрантами во Франции они надели жёлтые жилеты и через громкоговорители выкрикивали по-французски «Свобода и равенство!».
Демонстранты держали в руках по одному носку, включённые фонарики мобильных телефонов и плакаты с надписью: «От вашей политики воняет хуже, чем от старого носка».
Жители Вены недовольны тем, что планируемые поправки в законодательство позволяют работодателю устанавливать 12-часовой рабочий день, а правительству – сокращать социальные пособия для многодетных семей. Хотя это направлено против тех мигрантов, которые живут на пособия, не желая работать, но рикошетом бьёт по многодетным австрийцам. Среди демонстрантов замечены мигранты с флагами Рабочей партии Курдистана (РПК). Они протестовали против предусматриваемого поправками запрета на ношение платков и паранджи в учебных заведениях и запрет с 1 марта 2019 г. символики РПК.
Инициаторами протестов считают политические организации левой направленности, объединённые в союз «Жаркая осень» (Heißer Herbst), куда также входят социал-демократические, неомарксистские, антирасистские и профсоюзные организации.
Представитель «Жаркой осени» Бригитте Хорник говорит о 50 тысячах участников и решимости продолжить акцию: «Несмотря на скверную погоду, нас собрались десятки тысяч. Эта демонстрация показывает, как много людей готовы оказать сопротивление действиям правительства».
Уходящий год демонстранты называют годом наступления на социальные права граждан и систему здравоохранения. «Эта демонстрация – сильный сигнал. Правительство по всем фронтам ведёт войну против наших социальных прав. Пришло время заставить его уйти в отставку», – заявила член организационного комитета демонстрации Дагмар Шиндлер.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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