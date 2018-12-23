«Жёлтые жилеты» Португалии: «Мы устали от коррупции и налогов»

«Наш политический класс живёт на наши деньги»

На улицах Лиссабона местные «жёлтые жилеты», вдохновлённые примером французов, вступили в стычку с полицией, требуя снижения налогов и цен. К демонстрантам присоединились противники миграции, требуя не пускать в страну нелегалов из Африки и с Ближнего Востока.

По тревоге были подняты 20 тыс. правоохранителей, офицерам полиции отменили отпуска и выходные

Протесты прошли также в г. Брага, где демонстранты под лозунгом «Заблокируем Португалию» перекрыли несколько дорог. Одновременно к властям со стороны португальских школ, больниц, пожарных команд и сотрудников службы исполнения наказания были выдвинуты требования увеличить финансирование.

Уже создана общественная организация «Движение «жёлтых жилетов» Португалии». Организация расширила требования протестующих, издав манифест с требованием снизить цены на электроэнергию и топливо, сократить НДС и процентную ставку кредитования малых частных предприятий. Движение не скрывает цели сделать протесты в Португалии такими же массовыми, как во Франции.

На страничке движения в «Фейсбуке» за несколько дней набралось 40 тыс. сторонников, после чего страница была заблокирована по просьбе португальского правительства.

«Протесты не имеют отношения ни к одной политической партии. Мы просто хотим сказать правительству, что мы устали от коррупции, устали от налогов и от того, что наш политический класс живёт на наши деньги», – заявил один из участников демонстрации.

От шумных протестов португальцев не удержал даже тот факт, что сравнительно недавно власти пошли на снижение налогов и повышение зарплат гражданским служащим.

Долговой кризис, поразивший страну в 2010-2014 гг., лёг тяжким бременем на плечи португальцев. Евросоюз выделил Лиссабону €78 млрд. помощи, но они исправили ситуацию лишь отчасти. С 2011 г. португальские власти повышают налоги и сокращают социальные программы. В 2016 г. рост ВВП составил 0,9% – вдвое ниже обещанного правительством.

По материалам СМИ