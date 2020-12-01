Жвания будет разоблачать майданы в прямом эфире телеканала Медведчука • 113 • Украина

Сегодня с утра экс-нардепа Давида Жванию видели возле здания Офиса генпрокурора. Комментировать цель своего визита и его результаты политик отказался. Однако, по данным инсайдерского источника, Давид Важаевич приходил в ведомство не просто так - у него была личная встреча с генпрокурором Ириной Венедиктовой, причем состоялась она по ее инициативе.



Есть информация, что на прошлой неделе тему возвращения Жвании в Украину обсуждали в Офисе президента и тогда же было принято решение поручить Венедиктовой «порешать» со экс-нардепом.



В ОП хотят, чтобы Жвания не настаивал на расследовании своих наиболее резонансных заявлений. В первую очередь это касается событий Майдана. На Банковой видят для себя большие политические риски даже в самом факте начала расследования этой темы.



Зато оппозиция активно раскручивает Жванию и его признания. Противники зе-режима настаивают на максимальной прозрачности и публичности откровений кума Ющенко и Порошенко. Он уже наговорил на несколько сроков для своих «любых друзив».



«Если власти не реагируют на заявления Жвании, пригласите его в прямой эфир и пусть он вам и всему народу расскажет всё, что знает о событиях «революции достоинства», - заявил нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.



К слову, несколько часов назад главный редактор телеканала «112» Павел Кужеев пригласил экс-нардепа Жванию в свою студию для интервью. Скорей всего, знаток «революционной кухни» примет приглашение и начнет жечь напалмом в прямом эфире. Одновременно, партия Медведчука-Бойко начала заигрывать с «романтиками майдана», требуя оправдать невинных студентов, школьников и творческих людей которые вышли на майдан по зову сердца, но их порывом воспользовались «грязные политики и олигархи», учинившие силовой переворот.



«Оппо-платформа пытается выйти за рамки-юго-востока, где она уже набрала поддержки по максимуму, и расширить свою электоральную нишу за счет разочаровавшихся в майдане и его европейских плодах. Потому что сейчас ОПЗЖ достигла почти своего потолка в 20% поддержки, а для претензий на общенациональное лидерство, на большинство в новой ВР надо больше. Отсюда и смены риторики, и более активная работа на Западной Украине: вспомним, как недавно М. Погребинский в эфире призывал не мазать черной краской вояк УПА… Правда, есть традиционное опасение, что заигрывая с западным электоратом можно потерять поддержку своего «ядра» на востоке. Об это споткнулся Янукович, и не исключено, что его ошибку повторят и современные оппо», - считает эксперт Максим Мишищин.

Сегодня с утра экс-нардепа Давида Жванию видели возле здания Офиса генпрокурора. Комментировать цель своего визита и его результаты политик отказался. Однако, по данным инсайдерского источника, Давид Важаевич приходил в ведомство не просто так - у него была личная встреча с генпрокурором Ириной Венедиктовой, причем состоялась она по ее инициативе.Есть информация, что на прошлой неделе тему возвращения Жвании в Украину обсуждали в Офисе президента и тогда же было принято решение поручить Венедиктовой «порешать» со экс-нардепом.В ОП хотят, чтобы Жвания не настаивал на расследовании своих наиболее резонансных заявлений. В первую очередь это касается событий Майдана. На Банковой видят для себя большие политические риски даже в самом факте начала расследования этой темы.Зато оппозиция активно раскручивает Жванию и его признания. Противники зе-режима настаивают на максимальной прозрачности и публичности откровений кума Ющенко и Порошенко. Он уже наговорил на несколько сроков для своих «любых друзив».«Если власти не реагируют на заявления Жвании, пригласите его в прямой эфир и пусть он вам и всему народу расскажет всё, что знает о событиях «революции достоинства», - заявил нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.К слову, несколько часов назад главный редактор телеканала «112» Павел Кужеев пригласил экс-нардепа Жванию в свою студию для интервью. Скорей всего, знаток «революционной кухни» примет приглашение и начнет жечь напалмом в прямом эфире. Одновременно, партия Медведчука-Бойко начала заигрывать с «романтиками майдана», требуя оправдать невинных студентов, школьников и творческих людей которые вышли на майдан по зову сердца, но их порывом воспользовались «грязные политики и олигархи», учинившие силовой переворот.«Оппо-платформа пытается выйти за рамки-юго-востока, где она уже набрала поддержки по максимуму, и расширить свою электоральную нишу за счет разочаровавшихся в майдане и его европейских плодах. Потому что сейчас ОПЗЖ достигла почти своего потолка в 20% поддержки, а для претензий на общенациональное лидерство, на большинство в новой ВР надо больше. Отсюда и смены риторики, и более активная работа на Западной Украине: вспомним, как недавно М. Погребинский в эфире призывал не мазать черной краской вояк УПА… Правда, есть традиционное опасение, что заигрывая с западным электоратом можно потерять поддержку своего «ядра» на востоке. Об это споткнулся Янукович, и не исключено, что его ошибку повторят и современные оппо», - считает эксперт Максим Мишищин. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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