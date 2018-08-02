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Журова высказалась об отказе Усика от звания Героя Украины
02 августа 2018, 01:39 • 75 • Украина
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова высказала мнение о нежелании украинского боксёра Александра Усика получать звание Героя Украины.
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«Усик, наверное, просто сравнил, за какие достижения такую награду дают в России, и понял, что это не тот случай. Его провоцируют на неправильные вещи, но мне приятно, что наши болельщики отнеслись с уважением к нему, к гимну и флагу, никто не делал акцент на том, что он украинец», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».
Ранее Усик заявил, что ему не нужно звание Героя Украины.
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