Журова высказалась об отказе Усика от звания Героя Украины

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова высказала мнение о нежелании украинского боксёра Александра Усика получать звание Героя Украины.

«Усик, наверное, просто сравнил, за какие достижения такую награду дают в России, и понял, что это не тот случай. Его провоцируют на неправильные вещи, но мне приятно, что наши болельщики отнеслись с уважением к нему, к гимну и флагу, никто не делал акцент на том, что он украинец», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Ранее Усик заявил, что ему не нужно звание Героя Украины.