Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что изменится в России с 1 августа: вырастут пенсии и поднимется пошлина водител...
В Киеве 70 человек пострадали в результате отравления шаурмой
Власть чествует Первую мировую, лишь бы забыть про Гражданскую войну
Турчак: заявление Железняка об отставке с поста в партии не связано с пенсионным...
Главная / Украина

Журова высказалась об отказе Усика от звания Героя Украины

02 августа 2018, 01:39  •  75 • Украина
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова высказала мнение о нежелании украинского боксёра Александра Усика получать звание Героя Украины.
 
© K-G Z Fougstedt globallookpress.com
 

«Усик, наверное, просто сравнил, за какие достижения такую награду дают в России, и понял, что это не тот случай. Его провоцируют на неправильные вещи, но мне приятно, что наши болельщики отнеслись с уважением к нему, к гимну и флагу, никто не делал акцент на том, что он украинец», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Ранее Усик заявил, что ему не нужно звание Героя Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

75
Источник
Похожие новости
01 августа 2018, 12:39
Альтернатива ВСУ: зачем Украине нужны бригады территориальной обороны
01 августа 2018, 19:09
Украинский боец Крылов выступит на турнире UFC в Москве
01 августа 2018, 22:24
Усик объяснил, почему не выкрикивал «Слава Украине» после победы над Гассиевым

01 августа 2018, 15:54
В Госдуме прокомментировали планы Порошенко подать иск против России
01 августа 2018, 12:39
В Киеве протестующие перед зданием МВД Украины потребовали отставки Авакова
01 августа 2018, 12:39
Украинский вратарь Лунин провёл первый матч за «Реал»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
31 июля 2018, 10:24
Оппозиция взяла власть в ядерной державе. Чего ожидать России?
30 июля 2018, 11:54
Эксперт прокомментировал слова украинского политика о шоке от учебника по географии
28 июля 2018, 12:54
"Умные и красивые едут в Одессу": На Украине решили отпугнуть туристов от Крыма билбордами на границе
30 июля 2018, 16:54
На украинском «Руслане» поставили крест: самый большой транспортник заменит новый российский самолет
28 июля 2018, 08:09
Боль и унижение на Азовском море
28 июля 2018, 12:54
В ответ на американские орбитальные лазеры Россия создаёт новое стратегическое оружие
26 июля 2018, 10:24
Пушков объяснил поведение Геращенко на встрече по Донбассу в Минске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.