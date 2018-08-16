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Журова высказалась о реакции министра спорта Украины на действия Хачериди после матча со «Спартаком»

16 августа 2018, 23:09  •  59 • Украина
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала слова министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова о действиях защитника греческого ПАОК Евгения Хачериди, который по окончании матча со «Спартаком» показал российским болельщикам щитки с флагом Украины.
 
РИА Новости
 

«Журналисты сразу начинают раздувать новости и обсуждать, кому чего нельзя делать. Любой человек может всё что угодно надевать, это его выбор. Просто Украина продолжает эту историю раскручивать», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что в данном случае Хачериди осознанно решил «хайпануть», зная, что на родине его похвалят за такой поступок.

«Каждый спортсмен со временем начинает это делать. На Украине по-другому на некоторые вещи смотрят и поэтому делают такие заявления. Это уже политика, они будут любой повод использовать, чтобы «зацепить» Россию. Это не про спорт история в любом случае», — добавила депутат.

Скандальный эпизод произошёл на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве после победы ПАОК над «Спартаком» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Жданов назвал патриотичными действия Хачериди, показавшего щитки с флагом Украины после матча со «Спартаком».

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