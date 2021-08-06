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Журова рассказала об Олимпиаде, которую пропустили в России: "Я всех шокирую"
06 августа 2021, 20:00 • 240 • Политика
Светлана Журова рассказала об Олимпиаде, которую пропустили в России. Речь о крупнейших международных спортивных соревнованиях для представителей нетрадиционных сексуальных отношений: "Я всех шокирую".
Ведущая "Первого русского" Елена Афонина в программе "Царьград. Главное" заметила, что нынешняя Олимпиада в Токио рискует стать самой скандальной в истории.
Её омрачила не только политизированность спортивных соревнований, из-за которой участники от России не могут выступать под своим флагом, но и так называемые толерантные тенденции.
Так, до Олимпийских игр в японской столице допустили трансгендера-тяжелоатлета Лорель Хаббард. Мужчина от рождения выступал наряду с женщинами, но в итоге потерпел неудачу.
Ситуацию прокомментировала олимпийская чемпионка 2006 года, депутат Госдумы Светлана Журова. По её мнению, если и разрешать таким лицам принимать участие в главных спортивных соревнованиях, то только в отдельной категории - не вместе с мужчинами или женщинами.
Она также упомянула о другой Олимпиаде, которую большинство жителей России, конечно, пропустили. Речь о так называемой Олимпиаде для гомосексуалистов. Она состоится в этом году уже в 11-й раз.
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