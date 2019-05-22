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Журналисты связали эффективность работы Кремля с шестью критериями - об оптимизме, протестах и патриотах

22 мая 2019, 11:39  •  40 • Политика
По словам журналистов, критерии эффективности работы внутриполитического блока Кремля насчитывают шесть пунктов об оптимизме, протестах и патриотах.
Управление внутриполитического блока Кремля, по версии источников РБК, будет работать согласно шести ключевым показателям эффективности (KPI). Среди них называют снижение уровня протестного потенциала, обеспечение общественно-политической устойчивости, а также управляемости в каждом из регионов России. Кроме того, говорят о работе с молодежью - следует повысить долю патриотически настроенных молодых людей. Наконец, заключительный KPI связан с повышением уровня социального оптимизма.
Сразу следует оговориться, информация не подтверждена официально. Речь идет о словах неназванного источника. И, по большому счету, это уже не первая подобная публикация, которая не получила подтверждения. Тем не менее, анализ представлен, в том числе, с привлечением экспертов.
Источник поясняет, работа с патриотичной молодежью, которая должна проявить активность, понятно. Через несколько лет этим молодым людям предстоит идти голосовать, и администрация президента хочет привлечь группу к политическим процессам уже сейчас. Социальный оптимиз будут измерять с помощью индекса социального самочувствия.
Отдельный блок материала - критерии, установленные по выборам в регионах, это процент, к которому должна стремиться партия власти на местах. Впрочем, и здесь нет имени источника информации. Беседу с журналистами вели на условиях анонимности.

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