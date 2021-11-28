Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
Зеленский объявил войну России
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"...
Главная / Политика

Журналисты заподозрили Байдена в тайной игре в поддержку "Северного потока -2"

28 ноября 2021, 15:35  •  162 • Политика
Источники издания The Hill утверждают, что администрация Байдена противодействует новым санкциям против "Северного потока-2".
Администрация президента США Джозефа Байдена во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном пытается помешать Конгрессу ввести более жесткие санкции против газопровода "Северный поток-2".
Как утверждает издание The Hill, команда Байдена опасается ухудшения отношений с властями Германии, как уходящей канцлера Меркель, так и нового канцлера Олафа Шольца. Издание утверждает, что Германия - основной союзник США в политике климатических ограничений и противодействию Китаю.
Команда Байдена оказалась в двойственном положении: необходимо учитывать интересы Германии, и при этом ответить на вызовы от запуска "Северного потока-2".
Однако Энтони Блинкен всячески призывает сенаторов от Демократической партии заблокировать поправку, предложенную республиканцами из комитета Сената по международным отношениям Джеймсом Ришем и Тедом Крузом. Санкции должны коснуться компаний, участвующих в сертификации газопровода.
Источник The Hill заявил, что "демократы сильно нервничают из-за голосования по поводу "Северного потока — 2", потому что они были против газопровода во время предыдущей администрации (Трампа - ред.), но сейчас, во время президентства Байдена, они стали придерживаться противоположной позиции".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





162
Источник
Похожие новости
28 ноября 2021, 04:30
Дальний Восток отдадут китайским мигрантам? Как бы не пришлось привлекать войска - эксперт
28 ноября 2021, 10:20
Захарова ответила на слова Папы Римского о "кладбище" мигрантов: "На заметку"
28 ноября 2021, 12:05
Кто подтолкнет Украину к войне с Россией: ответ экс-депутата Рады
28 ноября 2021, 12:05
Глава МИД Венгрии раскритиковал политику ЕС к России: "Огромное лицемерие"
28 ноября 2021, 15:35
Эксперт назвал основную "слабость" армии России в конфликте с Украиной
28 ноября 2021, 12:05
Байден попался на очевидном нарушении
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя
25 ноября 2021, 00:05
Израильская авиация 10 минут била ракетами по Хомсу. Заслоном стали "Панцирь-С" и "Бук"
27 ноября 2021, 07:30
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
22 ноября 2021, 23:05
Напряжённость на границе с Украиной? Постпред России жёстко расставил точки над "i"
21 ноября 2021, 18:30
Глава МИД Франции откровенно высказался о России: "В первую очередь, невыносима"
22 ноября 2021, 13:45
"Западу напомнили старый должок": новые данные по "Курску" оценили военные эксперты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.