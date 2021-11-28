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Журналисты заподозрили Байдена в тайной игре в поддержку "Северного потока -2"
28 ноября 2021, 15:35 • 162 • Политика
Источники издания The Hill утверждают, что администрация Байдена противодействует новым санкциям против "Северного потока-2".
Администрация президента США Джозефа Байдена во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном пытается помешать Конгрессу ввести более жесткие санкции против газопровода "Северный поток-2".
Как утверждает издание The Hill, команда Байдена опасается ухудшения отношений с властями Германии, как уходящей канцлера Меркель, так и нового канцлера Олафа Шольца. Издание утверждает, что Германия - основной союзник США в политике климатических ограничений и противодействию Китаю.
Команда Байдена оказалась в двойственном положении: необходимо учитывать интересы Германии, и при этом ответить на вызовы от запуска "Северного потока-2".
Однако Энтони Блинкен всячески призывает сенаторов от Демократической партии заблокировать поправку, предложенную республиканцами из комитета Сената по международным отношениям Джеймсом Ришем и Тедом Крузом. Санкции должны коснуться компаний, участвующих в сертификации газопровода.
Источник The Hill заявил, что "демократы сильно нервничают из-за голосования по поводу "Северного потока — 2", потому что они были против газопровода во время предыдущей администрации (Трампа - ред.), но сейчас, во время президентства Байдена, они стали придерживаться противоположной позиции".
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