Журналисты выяснили, кто платил миллионы за аренду подвала для Навального

Расследование показало, кто оплачивал аренду структурам Навального в "подвале Шульман".

В ходе расследования RT установлено, кто является крупным спонсором Фонда борьбы с коррупцией* осуждённого блогера Алексея Навального.

Из найденных в ходе расследования документов следует, что до 36% бюджета ФБК* приходилось на пожертвования Бориса Зимина, сына основателя "ВымпелКома" и фонда "Династия" (признан Минюстом России "иностранным агентом") бизнесмена Дмитрия Зимина. Он пожертвовал как физлицо связанным с Навальным НКО 75,9 млн рублей, он же платил зарплату самому блогеру.

Установлено, что ФБК* также получил от Зимина 4,7 млн рублей на оплату аренды помещения для Центра сбора подписей за 13 месяцев. Также стало известно, что это помещение принадлежит ТСЖ "Рождественский бульвар, д. 10/7", которым владеют супруг известной либеральной активистки и политолога Екатерины Шульман и его мать.

В расследовании указывается, что Зимин в феврале 2020 года переводил платежи, пошедшие на аренду "подвала Шульман". Подчёркивается, что подвал принадлежит всем собственникам ТСЖ, однако жильцов дома не спрашивали, хотят ли они, чтобы в доме располагался "подвал оппозиции". Эксперты утверждают, что такие платежи точно перед выплатой аренды характерны для бенефициаров бизнеса, то есть ФБК*.

Если он этот фонд содержит, он заказывает музыку. Скорее всего, Зимин, на мой взгляд, и был заказчиком различных расследований, а может, и информационным источником, предоставлявшим сведения для публикаций,

- пояснил RT адвокат по экономическим делам Анатолий Вербицкий.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, по решению Минюста РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.