Журналисты узнали о будущем заявлении Путина и Байдена на саммите

Источники "Коммерсанта" в Вашингтоне и Москве сообщили, что подготовка документа продлится вплоть до 16 июня.

Россия и США пытаются согласовать заявление, которое могли бы принять главы государств Владимир Путин и Джо Байден по итогам будущего саммита в Женеве. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники в Москве и Вашингтоне.

О содержании документа не говорится. Один из источников считает, что над текстом будут работать вплоть до дня встречи.

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена запланирована на 16 июня текущего года. Встреча пройдет в Женеве.

В Белом доме 1 июня сообщили, что встреча лидером не является "подарком" Москве, анеобходима США в первую очередб для защиты национальных интересов. Там отметили, что личная встреча Пути и Байдена позволит лучше донести позиции двух стран, сгладить разногласия и найти компромиссы в разных ситуация и в челом.