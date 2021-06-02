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Журналисты узнали о будущем заявлении Путина и Байдена на саммите
02 июня 2021, 10:30 • 190 • Политика
Источники "Коммерсанта" в Вашингтоне и Москве сообщили, что подготовка документа продлится вплоть до 16 июня.
Россия и США пытаются согласовать заявление, которое могли бы принять главы государств Владимир Путин и Джо Байден по итогам будущего саммита в Женеве. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники в Москве и Вашингтоне.
О содержании документа не говорится. Один из источников считает, что над текстом будут работать вплоть до дня встречи.
Встреча президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена запланирована на 16 июня текущего года. Встреча пройдет в Женеве.
В Белом доме 1 июня сообщили, что встреча лидером не является "подарком" Москве, анеобходима США в первую очередб для защиты национальных интересов. Там отметили, что личная встреча Пути и Байдена позволит лучше донести позиции двух стран, сгладить разногласия и найти компромиссы в разных ситуация и в челом.
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