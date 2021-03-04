Представитель скандального портала антироссийских "разоблачений" Bellingcat Христо Грозев стал ключевым свидетелем по делу Хангошвили. Об этом сообщила сирийская журналистка и видеоблогер Марам Сусли. Косвенно личность также подтвердили и немецкие журналисты, которые проштудировали обвинительное заключение по делу.

В деле об убийстве боевика Зелимхана Хангошвили в Германии ключевым свидетелем оказался представитель организации Bellingcat Христо Грозев. В обвинительном заключении по делу личность загадочного свидетеля не раскрывается. Он фигурирует в материалах как "свидетель Г.". Однако журналисты Frankfurter Allgemeine Zeitung выяснили, что человек, давший показания по данному разбирательству, "вырос в Болгарии, изучал журналистику, а затем шесть лет руководил медиакомпанией в России".

Сирийская журналистка и видеоблогер Марам Сусли напрямую заявила, что Грозев участвует в судебном процессе по делу Хангошвили.

По её словам, его используют "для дачи ложных показаний в немецком суде об убийстве в Тиргартене", передаёт РИА ФАН.

Впрочем, ключевой свидетель, по всей видимости, подобран аккурат к ранее прозвучавшим обвинениям ФРГ в адрес России. Грозев - представитель скандального портала антироссийских "разоблачений" Bellingcat, известен своими русофобскими замашками. А ведь смерть боевика Хангошвили, с которым расправились летом 2019-го, немцы практически мгновенно попытались "повесить" на Россию.

Bellingcat и её сотрудники неоднократно обвинялись в сотрудничестве с ЦРУ и британской разведкой Ми-6. Согласно недавнему расследованию американского портала Grayzone, Bellingcat входила в сеть организаций, которые МИД Великобритании использовал для "ослабления России". О "достижениях" Грозева и его соратников можно узнать в расследовании Царьграда.