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Журналисты раскрыли тайну часов Путина

31 октября 2021, 18:55  •  99 • Политика
Стало известно, зачем Путин избавился от часов на конференции стран G20. Журналисты узнали о необычной привычке президента России.
На видеоконференции стран "Большой двадцатки" (G20) президент России Владимир Путин снял свои наручные часы, а затем и вовсе отодвинул их от себя. Журналисты узнали, что означал этот жест.
Оказалось, что Путин всегда снимает наручные часы, если впереди его ждут долгие переговоры. И встреча стран G20 не стала исключением. Путин снял часы, чтобы они его не отвлекали.
Глава государства положил хронометр на стол рядом с собой. Но оказалось, что часы попадают в кадр. Тогда Путин отодвинул их подальше, чтобы часы не смущали других участников саммита.

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