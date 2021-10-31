Журналисты раскрыли тайну часов Путина

Стало известно, зачем Путин избавился от часов на конференции стран G20. Журналисты узнали о необычной привычке президента России.

На видеоконференции стран "Большой двадцатки" (G20) президент России Владимир Путин снял свои наручные часы, а затем и вовсе отодвинул их от себя. Журналисты узнали, что означал этот жест.

Оказалось, что Путин всегда снимает наручные часы, если впереди его ждут долгие переговоры. И встреча стран G20 не стала исключением. Путин снял часы, чтобы они его не отвлекали.

Глава государства положил хронометр на стол рядом с собой. Но оказалось, что часы попадают в кадр. Тогда Путин отодвинул их подальше, чтобы часы не смущали других участников саммита.