Журналисты "слили" шпаргалку Байдена на пресс-конференции

Фотограф заснял подсказку Джо Байдена во время первое пресс-конференции. В "шпаргалке" были тезисы по инфраструктуре.

Первая пресс-конференция президента США Джо Байдена была очень краткой и несоизмеримо блеклой, по сравнению с теми выступлениями, которые бывали у его предшественника Дональда Трампа. Еще до мероприятия Байден оконфузился, не сумев припомнить, что у него в графике. Он немало удивился, услышав вопрос о предстоящем общении с прессой.

Но оно все же состоялось. За час своего выступления американский лидер рассказал о планах международной повестки, заявив, что США готовы ответить на возможные угрозы со стороны КНДР. А также упомянул о том, что вывести войска из Афганистана до мая будет затруднительно.

Также Байден упомянул и о Китае, пояснив, что США не позволят КНР стать первой страной в мире.

В ходе разговора он также упомянул и о намерении баллотироваться на второй президентский срок, что уже вызвало шквал шуток в Сети.

Фотографы, работавшие на мероприятии, также заметили интересную деталь. Во время выступления Байдена им удалось запечатлеть, что написано в карточках, с которыми он вышел к журналистам.

Так, на одной из них были перечислены тезисы по теме инфраструктуры. Правда, и тут не обошлось без упоминания Китая. В "шпаргалке" Байдена, как можно увидеть на фото, крупным шрифтом указано, что, в отличии от США, Китай в разы больше тратит на инфраструктуру.