Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравни...
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее ...
Главная / В мире

Журналисты "слили" шпаргалку Байдена на пресс-конференции

26 марта 2021, 00:35  •  93 • В мире
Фотограф заснял подсказку Джо Байдена во время первое пресс-конференции. В "шпаргалке" были тезисы по инфраструктуре.
Первая пресс-конференция президента США Джо Байдена была очень краткой и несоизмеримо блеклой, по сравнению с теми выступлениями, которые бывали у его предшественника Дональда Трампа. Еще до мероприятия Байден оконфузился, не сумев припомнить, что у него в графике. Он немало удивился, услышав вопрос о предстоящем общении с прессой.
Но оно все же состоялось. За час своего выступления американский лидер рассказал о планах международной повестки, заявив, что США готовы ответить на возможные угрозы со стороны КНДР. А также упомянул о том, что вывести войска из Афганистана до мая будет затруднительно.
Также Байден упомянул и о Китае, пояснив, что США не позволят КНР стать первой страной в мире.
В ходе разговора он также упомянул и о намерении баллотироваться на второй президентский срок, что уже вызвало шквал шуток в Сети.
Фотографы, работавшие на мероприятии, также заметили интересную деталь. Во время выступления Байдена им удалось запечатлеть, что написано в карточках, с которыми он вышел к журналистам.
Так, на одной из них были перечислены тезисы по теме инфраструктуры. Правда, и тут не обошлось без упоминания Китая. В "шпаргалке" Байдена, как можно увидеть на фото, крупным шрифтом указано, что, в отличии от США, Китай в разы больше тратит на инфраструктуру.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
25 марта 2021, 06:15
Старого учителя с обочины жизни вытащил его бывший ученик: Помогли соцсети и неравнодушие
25 марта 2021, 20:55
Против Израиля развернули фронт в море? Ракетный удар по кораблю вызвал вопросы
25 марта 2021, 02:35
От здоровья до COVID за 50 секунд: Журналист превратил историю о заражении в настоящий детектив
25 марта 2021, 02:35
Детей мигрантов могут отправить на военные базы США. Пентагону пришлось объясниться
25 марта 2021, 07:05
Комплексные разногласия: как Вашингтон давит на Анкару из-за покупки российских С-400
25 марта 2021, 09:55
Сенат США пошёл на поводу у "радужного" лобби, утвердив странного чиновника
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2021, 04:25
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому за санкции горькой правдой
25 марта 2021, 09:55
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее предупреждение
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО решился назвать причину
23 марта 2021, 01:05
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий президента РФ
24 марта 2021, 11:00
Русские получили удар, откуда не ждали. ANHA News заявило об ошибке турков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.