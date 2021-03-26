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Журналисты "слили" шпаргалку Байдена на пресс-конференции
26 марта 2021, 00:35 • 93 • В мире
Фотограф заснял подсказку Джо Байдена во время первое пресс-конференции. В "шпаргалке" были тезисы по инфраструктуре.
Первая пресс-конференция президента США Джо Байдена была очень краткой и несоизмеримо блеклой, по сравнению с теми выступлениями, которые бывали у его предшественника Дональда Трампа. Еще до мероприятия Байден оконфузился, не сумев припомнить, что у него в графике. Он немало удивился, услышав вопрос о предстоящем общении с прессой.
Но оно все же состоялось. За час своего выступления американский лидер рассказал о планах международной повестки, заявив, что США готовы ответить на возможные угрозы со стороны КНДР. А также упомянул о том, что вывести войска из Афганистана до мая будет затруднительно.
Также Байден упомянул и о Китае, пояснив, что США не позволят КНР стать первой страной в мире.
В ходе разговора он также упомянул и о намерении баллотироваться на второй президентский срок, что уже вызвало шквал шуток в Сети.
Фотографы, работавшие на мероприятии, также заметили интересную деталь. Во время выступления Байдена им удалось запечатлеть, что написано в карточках, с которыми он вышел к журналистам.
Так, на одной из них были перечислены тезисы по теме инфраструктуры. Правда, и тут не обошлось без упоминания Китая. В "шпаргалке" Байдена, как можно увидеть на фото, крупным шрифтом указано, что, в отличии от США, Китай в разы больше тратит на инфраструктуру.
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