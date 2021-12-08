|
Журналисты показали дом, где живёт Меркель: Простой, но с особенностью
08 декабря 2021, 15:20 • 124 • Политика
Журналисты показали дом, где живёт уже бывший канцлер Германии - Ангела Меркель. На кадрах видно - дом простой, многоквартирный, но с одной особенностью.
На видеокадрах, которые поместило "РИА Новости" в своём Telegram-канале, можно рассмотреть, что дом, где живёт Меркель, ухоженный, но простой. В этом же доме живут другие граждане Германии, которые, по словам журналистов, уже привыкли к такому соседству.
Однако особенностью этого дома является то, что расположен он в самом центре Берлина, в нескольких шагах от ведомства канцлера. Отмечается, что ставшая простой пенсионеркой Ангела Меркель останется жить здесь, иногда бывая в загородном доме своей семьи.
Подпишитесь на нас
124
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 декабря 2021, 13:45
|
08 декабря 2021, 03:40
|
07 декабря 2021, 18:20
|
01 декабря 2021, 17:40
|
01 декабря 2021, 21:45
|
02 декабря 2021, 17:00
|
08 декабря 2021, 00:10