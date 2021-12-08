Журналисты показали дом, где живёт Меркель: Простой, но с особенностью

Журналисты показали дом, где живёт уже бывший канцлер Германии - Ангела Меркель. На кадрах видно - дом простой, многоквартирный, но с одной особенностью.

На видеокадрах, которые поместило "РИА Новости" в своём Telegram-канале, можно рассмотреть, что дом, где живёт Меркель, ухоженный, но простой. В этом же доме живут другие граждане Германии, которые, по словам журналистов, уже привыкли к такому соседству.

Однако особенностью этого дома является то, что расположен он в самом центре Берлина, в нескольких шагах от ведомства канцлера. Отмечается, что ставшая простой пенсионеркой Ангела Меркель останется жить здесь, иногда бывая в загородном доме своей семьи.