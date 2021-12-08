Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светоф...
Главная / Политика

Журналисты показали дом, где живёт Меркель: Простой, но с особенностью

08 декабря 2021, 15:20  •  124 • Политика
Журналисты показали дом, где живёт уже бывший канцлер Германии - Ангела Меркель. На кадрах видно - дом простой, многоквартирный, но с одной особенностью.
На видеокадрах, которые поместило "РИА Новости" в своём Telegram-канале, можно рассмотреть, что дом, где живёт Меркель, ухоженный, но простой. В этом же доме живут другие граждане Германии, которые, по словам журналистов, уже привыкли к такому соседству.
Однако особенностью этого дома является то, что расположен он в самом центре Берлина, в нескольких шагах от ведомства канцлера. Отмечается, что ставшая простой пенсионеркой Ангела Меркель останется жить здесь, иногда бывая в загородном доме своей семьи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



124
Источник
Похожие новости
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!"
08 декабря 2021, 09:30
"За что?": Важную деталь закрытой беседы Путина и Байдена раскрыл помощник президента
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне стало неловко"
08 декабря 2021, 00:10
России грозит полная изоляция от мировой финансовой системы – Нуланд
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра&...
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!&...
08 декабря 2021, 09:30
"За что?": Важную деталь закрытой беседы Путина и Байдена раскрыл помощник ...
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне с...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2021, 13:45
Украину готовят к акту суицида. Какая роль отведена России?
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
07 декабря 2021, 18:20
Путин двумя словами оценил переговоры с Байденом
01 декабря 2021, 17:40
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбирайтесь сами
01 декабря 2021, 21:45
Столтенберг испугался ядерного ультиматума Лукашенко? НАТО дало заднюю
02 декабря 2021, 17:00
Минобороны Украины намеревается отправить родственников воюющих на Донбассе военных на левобережную часть страны
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.