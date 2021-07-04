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Журналисты опубликовали видео с пьяным Порошенко: "И в радости, и в горе"
04 июля 2021, 16:15 • 294 • Политика
Журналисты настаивают, что сумели достать видео с пьяным Петром Порошенко, который обращается к болельщикам после матча Украины и Англии. Порошенко говорит, что остаётся со сборной "и в радости, и в горе".
Сборная Украина в рамках очередного матча чемпионата Европы по футболу сыграла с Англией. Победу одержать не удалось. Счёт по итогам матча 0:4 в пользу англичан. Бывший президент Украины Пётр Порошенко в том числе болел за футболистов, а после записал видеообращение.
"Комсомольская правда", публикуя ролик, пишет, что Порошенко был в состоянии алкогольного опьянения. Экс-президент говорит, что болельщики со сборной "и в радости, и в горе". А также добавляет:
"Так, как мы болеем за сборную, желательно, чтоб так мы болели за Украину".
Пользователи в соцсетях иронично отнеслись к ролику, отметив, например, что "после каждого гола в ворота украинской сборной Пётр Порошенко выпивал чекушку", или добавляя, что Порошенко превратился в "Ельцина 2.0".
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