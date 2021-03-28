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Журналисты не смогли поймать госсекретаря США на уловку с Байденом и Путиным

28 марта 2021, 19:30  •  56 • Политика
Американские журналисты не смогли поймать госсекретаря США Энтони Блинкена на уловку с Байденом и Путиным. Глава Госдепартамента ушёл от прямого ответа на вопрос: "Является ли саудовский принц убийцей" в свете жестокой расправы над журналистом Джамалем Хашогги.
Вопрос, который, похоже, становится визитной карточкой американских журналистов, задал сотрудник телеканала CNN во время интервью с Блинкеном. Он напомнил об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который был критиком наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана. После этого журналист американского телеканала поинтересовался мнением госсекретаря: считает ли он претендента на саудовский престол "убийцей".
Блинкен обозначил свою позицию относительно принца, но при этом ушёл от прямого ответа на этот вопрос. Он отметил, что США взаимодействуют со многими мировыми лидерами, которые совершают "отвратительные поступки". Однако Штаты вынуждены иметь с ними дело, чтобы отстаивать свои интересы.
Наследный принц, вероятно, ещё долго будет лидером Саудовской Аравии. Мы заинтересованы во взаимодействии с целью прекращения войны в Йемене. Лучше ли для нас провести перенастройку отношений, как мы и сделали, или разорвать их? - отметил госсекретарь.
Он также добавил, что США ввели санкции против людей, которые были объявлены Вашингтоном участниками убийства Хашогги. По словам Блинкена, это было сделано для того, чтобы подобные случаи больше не повторялись. Напомним, что Саудовская Аравия является главным партнёром США на Ближнем Востоке.
Ранее вопрос журналиста американского телеканала ABC о том, является ли президент РФ Владимир Путин "убийцей", спровоцировал международный скандал. Президент США Джо Байден, который относительно недавно вступил в должность, после некоторых раздумий ответил на вопрос телеведущего утвердительно. Путин же в ответ пожелал американскому лидеру здоровья и пригласил его на беседу в прямом эфире - без спичрайтеров и телесуфлёра.

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