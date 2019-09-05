Журналисты нашли в Эстонии секретную базу спецназа США

Неожиданное открытие сделали сотрудники проекта журналистских расследований эстонского телевидения "Очевидец". Как сообщается на сайте ТВ, удалось наткнуться на целое спецподразделение США – причем не простое, а под грифом секретного.

Началось все с того, что одна из сотрудниц проекта обнаружила в бумагах Пентагона сведения о финансировании некоего объекта в Эстонии. На него тогда потратили около 16 млн долларов. Его назначение скромно было отмечено как "специфическое".

В итоге журналисты, вспомнив, что давно ходили слухи о размещении в какой-либо из стран Прибалтики своего спецназа, копнули дальше. В итоге им удалось за полгода добиться даже разрешения посетить ту самую тайную базу – но прессе запретили раскрывать ее местоположение.