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Журналисты нашли в Эстонии секретную базу спецназа США
05 сентября 2019, 05:54 • 98 • Политика
Местные журналисты нашли в Эстонии секретную базу, предназначенную для размещения американского спецназа. При этом представителям СМИ строго запретили раскрывать ее местонахождение.
Неожиданное открытие сделали сотрудники проекта журналистских расследований эстонского телевидения "Очевидец". Как сообщается на сайте ТВ, удалось наткнуться на целое спецподразделение США – причем не простое, а под грифом секретного.
Началось все с того, что одна из сотрудниц проекта обнаружила в бумагах Пентагона сведения о финансировании некоего объекта в Эстонии. На него тогда потратили около 16 млн долларов. Его назначение скромно было отмечено как "специфическое".
В итоге журналисты, вспомнив, что давно ходили слухи о размещении в какой-либо из стран Прибалтики своего спецназа, копнули дальше. В итоге им удалось за полгода добиться даже разрешения посетить ту самую тайную базу – но прессе запретили раскрывать ее местоположение.
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