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Журналисты нашли потерявшегося Ким Чен Ына рядом с боевой подлодкой
17 июня 2020, 23:00 • 62 • Политика
Журналисты нашли потерявшегося лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который пропал с радаров после того как покинул Пхеньян.
Как выяснило южнокорейское агентство Yonhap News, личный самолёт Ким Чен Ына Ан-148 вылетел по направлению к восточному побережью страны, где находится город Синпхо. Вероятнее всего, именно туда направился северокорейский лидер, поскольку там идёт строительство боевой подводной лодки с баллистическими ракетами.
Отметим, что лидера КНДР теряют уже не в первый раз. В апреле политик пропал из вида после визита в Восан, где он посещал завод удобрений. Впоследствии выяснилось, что Ким Чен Ын до самого мая находился в Восане, откуда вёл непубличную деятельность.
Примечательно, что Северная Корея является чрезвычайно закрытой страной, поэтому любое долгое отсутствие высшего руководителя на телевидении в условиях информационного дефицита сразу же порождает массу слухов о его тяжёлой болезни и даже смерти.
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