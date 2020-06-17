Журналисты нашли потерявшегося Ким Чен Ына рядом с боевой подлодкой

Как выяснило южнокорейское агентство Yonhap News, личный самолёт Ким Чен Ына Ан-148 вылетел по направлению к восточному побережью страны, где находится город Синпхо. Вероятнее всего, именно туда направился северокорейский лидер, поскольку там идёт строительство боевой подводной лодки с баллистическими ракетами.

Отметим, что лидера КНДР теряют уже не в первый раз. В апреле политик пропал из вида после визита в Восан, где он посещал завод удобрений. Впоследствии выяснилось, что Ким Чен Ын до самого мая находился в Восане, откуда вёл непубличную деятельность.

Примечательно, что Северная Корея является чрезвычайно закрытой страной, поэтому любое долгое отсутствие высшего руководителя на телевидении в условиях информационного дефицита сразу же порождает массу слухов о его тяжёлой болезни и даже смерти.