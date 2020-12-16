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Журналисты на Украине подвергаются насилию - Захарова

16 декабря 2020, 19:15  •  56 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Атаки на сотрудников СМИ происходят, в том числе, и с подачи властей
На Украине продолжаются нападения на журналистов, ситуация с их безопасностью в соборной вызывает серьезную озабоченность. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
"Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на опасные тенденции, которые выливаются как в неприкрытую цензуру, так и в грубейшее нарушение прав журналистов вплоть до их физической ликвидации", – цитирует РИА "Новости" дипломата.
Она перечислила представителей СМИ, убитых в Незалежной за последние годы: россияне Андрей Стенин, Анатолий Клян, Антон Волошин и Игорь Корнелюк, украинец Олесь Бузина, гражданин РФ и Белоруссии Павел Шеремет. Захарова отметила, что расследования этих преступлений до сих пор ведутся без всякого прогресса.
По ее словам, атаки на журналистов продолжают происходить, причем "с фактической подачи официального Киева". Представитель нашего дипведомства обвинила украинские власти в репрессиях в отношении сотрудников масс-медиа.
На прошлой неделе о тревожной ситуации с профессиональной деятельностью работников СМИ в стране сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко. По его данным, только с начала 2021 г. в соборнойзафиксировано 74 случая физической агрессии по отношению к представителям средств массовой информации, из которых 25 инцидентов произошли за последние три месяца.
Это самый высокий показатель, который был отмечен за последние четыре года в осенний период.
В НСЖУ подчеркнули, что нападения на журналистов в Незалежной стали уже постоянными реалиями, а не исключением.

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