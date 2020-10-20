Журналисты Молдовы предупредили: страну поджигают

«Огненная дуга» уже сложена и не хватает только маленькой спички, чтобы вспыхнуть»

До выборов президента Молдавии остаётся две недели, но уже сегодня страсти в стране накалены.

В понедельник, 19 октября, на протесты вышли фермеры в десятках регионов Молдовы. Аграрии заявили, что власти страны не понимают масштабов надвигающейся катастрофы в сельском хозяйстве, вызванной небывалой засухой. Поэтому они вновь вышли на просты, в течение недели к ним присоединятся фермеры из оставшихся регионов и все вместе они двинутся в столицу. Как раз успеют к президентским выборам, которые назначены на 1 ноября, чтобы заблокировать улицы Кишинёва.

И эти протесты фермеров вполне могут сорвать явку избирателей на участки.

То, что лидер партии PAS и основной конкурент действующего президента Игоря Додона Майя Санду постоянно жалуется на фальсификацию итогов ещё не состоявшихся выборов, все уже привыкли. Однако внезапно со странным заявлением выступил и лидер Коммунистической партии Молдовы (ПКРМ) и экс-президент Владимир Воронин, пообещавший стать лидером протестного движения после того, как объявят итоги состоявшихся президентских выборов, заодно призвав всех эти выборы бойкотировать.

«Если 1 ноября возникнет аналогичная ситуация, как в Киргизии и Белоруссии, я намерен присоединиться и возглавить эти протесты»,

– заявил Воронин.

По его словам, некоторые из кандидатов в президенты уже пытались привлечь на свою сторону коммунистов Молдовы, уверяя, что знают «наши проблемы и предлагали объединить усилия». Воронин обещает не только возглавить протесты, но и выступает за настоящую революцию, собираясь «свергнуть власть нынешнюю».

По мнению молдавского экс-премьера Виктора Степанюка, это достаточно странно, учитывая, что Воронин не организовывал протесты ни в 2009 году, когда преступники подожгли парламент и администрацию президента, не протестовал против кражи миллиарда из банковской системы страны.

«Почему страна не увидела протесты коммунистов против ареста режимом Плахотнюка политических оппонентов, против закрытия 200 школ, 60 медицинских учреждений, разрушения Академии наук, повышения пенсионного возраста?! Странно, что старый и расчётливый лидер ПКРМ, «государственник», срочно собирается в последний бой – громить государственную власть. Государственник или анархист? А может, поступил срочный заказ от «друзей» зарубежных?»,

– удивляется Виктор Степанюк и предлагает политику уйти на пенсию – «от беды подальше».

А кишинёвский журналист Леонид Школьный уверен – наступает сложное время для Молдавии и необходимо здраво оценить ситуацию и понять, что происходит.

«Уже ни для кого давно не секрет, что Майя Санду является у нас в стране «толкачом» интересов западных кураторов, для этого её и приславших. Эта хрупкая сельская девушка с милым личиком, ясными глазами и симпатичной улыбкой на первый взгляд не может ни у кого из избирателей вызвать никаких опасений, никаких эмоций, кроме положительных. Но мы уже видели эту «добрую и честную» девушку в работе и прекрасно знаем, интересы каких людей она так рьяно и самоотверженно проталкивает в нашей стране»,

– говорится в его статье, опубликованной в газете «Молдавские ведомости».

И перечисляет «послужной список» западных кураторов Майи Санду: Карабах, где НАТО руками Эрдогана всеми силами не даёт погаснуть огню; Украина, убивающая собственных детей и стариков на Донбассе уже шестой год; Белоруссия, где уже в ходу коктейли Молотова, горящие покрышки и баррикады на улицах; Киргизия, где всё идёт точно по тому же, давно отработанному, плану.

«Кого не хватает в этой «огненной дуге», охватившей главного врага этих «людей», Россию, по всему юго-западу? Очень не хочется в это верить, но нас уже старательно убеждают, что в Молдове «точно будет фальсификация президентских выборов»! Значит, если вдруг Майя Санду проиграет, то вполне очевидно, что нас может ждать белорусский, он же украинский, он же киргизский вариант»,

– уверен журналист.

Может быть, удастся избежать потрясений, если Санду выиграет выборы? Но он напоминает – лидер PAS не скрывает свои планы на будущее: прежде всего она «решит приднестровский вопрос с помощью Киева». Скорей всего, за приднестровским вопросом последует решение и вопроса гагаузского. А, значит, Молдову ждёт Карабах и Донбасс на территории страны. При этом сама «девушка с ясными глазами» даже не будет догадываться, какую роль она сыграет во всём этом сценарии, поскольку искренне верит, что она «за всё хорошее против всего плохого».

«Между тем «огненная дуга» почти уже сложена и не хватает только маленькой спички, чтобы вспыхнуть по всей своей длине ярко и мощно, сжигая всё на своём пути. А как же мы, люди тут живущие, спросите вы? Спросите об этом у миллионов беженцев Донбасса, Сирии, Ливии, Ирака, Афганистана и многих других стран «огненного пояса», уже полыхающего на пороге нашего дома. Поэтому давайте, во-первых, хорошо думать – за кого голосовать. А, во-вторых, хорошо думать, стоит ли поддаваться давно заготовленным призывам и лозунгам, зовущим нас выходить после «сфальсифицированных» выборов и поджигать свой собственный дом»,

– призывает Леонид Школьный.