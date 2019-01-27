Журналисты хают, Берлин спонсирует: В Германии выделили блокадникам Ленинграда 12 миллионов евро

Пока немецкие журналисты в лице Зильке Бигальке из Sueddeutsche Zeitung хают героизацию жителей блокадного Ленинграда, официальный Берлин спонсирует русских. По данным МИД ФРГ, власти Германии выделили блокадникам Ленинграда 12 миллионов евро. Деньги пойдут и на модернизацию госпиталя для ветеранов войны, и на создание германо-российского центра встреч, и самим жертвам.

Ранее возмущение российской общественности вызвала статья под названием "Москва злоупотребляет памятью о Ленинграде" в Sueddeutsche Zeitung. В ней немецкие журналисты в лице Зильке Бигальке хают героизацию жителей блокадного Ленинграда, напомнив о том, что в воскресенье, 27 января, в честь 75-летия снятия блокады в Санкт-Петербурге пройдут военный парад и прочие торжества.

Тем временем официальный Берлин спонсирует русских, "признав ответственность за совершенное от немецкого имени беззаконие в те годы". Как указывается в заявлении немецкого МИД, министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас приветствуют решение властей Германии выделить блокадникам Ленинграда гуманитарную помощь в 12 миллионов евро.

Как отмечается, деньги пойдут на модернизацию госпиталя для ветеранов войны, и на создание германо-российского центра встреч, и самим жертвам блокады.

Блокада Ленинграда продлилась около 900 дней. Она началась 8 сентября 1941 года, а завершилась 27 января 1944-го. Жители оказались в кольце фашистов, что привело к смерти сотен тысяч людей. По разным данным, в блокаду погибло, в основном от голода, от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Единственным путем, названным в народе "Дорогой жизни", по которому в город прорывались грузовики с продовольствием, а люди пытались эвакуироваться из осажденного Ленинграда, была дорога через Ладожское озеро.

"Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни еще живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран, как основе наших двухсторонних отношений в будущем", - цитирует заявление РИА Новости.