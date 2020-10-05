Журналисты из России и Армении попали под артобстрел в Карабахе

Автобус с журналистами был обстрелян в Нагорном Карабахе. Как сообщает РИА "Новости", в микроавтобусе находились представители прессы из России и Армении.

По предварительной информации, в результате атаки никто из журналистов не пострадал.

Ранее сообщалось, что в регионе, где сейчас идут активные боевые действия, были ранены французские журналисты. Один из них сотрудник Le Monde, получил крайне тяжёлые ранения, однако врачи сумели спасти ему жизнь.

Решается вопрос об эвакуации пострадавших журналистов во Францию.

Ситуация в непризнанной республике обострилась в минувшие выходные. По информации Армении, азербайджанской стороне активно помогает Турция. Россия призвала стороны конфликта немедленно прекратить огонь и урегулировать разногласия дипломатическим путём.