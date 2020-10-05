Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Р...
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал заву...
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
Главная / В мире

Журналисты из России и Армении попали под артобстрел в Карабахе

05 октября 2020, 11:45  •  92 • В мире
Микроавтобус с российскими и армянскими журналистами и волонтёром из США попал под артобстрел в Карабахе.
Автобус с журналистами был обстрелян в Нагорном Карабахе. Как сообщает РИА "Новости", в микроавтобусе находились представители прессы из России и Армении.
По предварительной информации, в результате атаки никто из журналистов не пострадал.
Ранее сообщалось, что в регионе, где сейчас идут активные боевые действия, были ранены французские журналисты. Один из них сотрудник Le Monde, получил крайне тяжёлые ранения, однако врачи сумели спасти ему жизнь.
Решается вопрос об эвакуации пострадавших журналистов во Францию.
Ситуация в непризнанной республике обострилась в минувшие выходные. По информации Армении, азербайджанской стороне активно помогает Турция. Россия призвала стороны конфликта немедленно прекратить огонь и урегулировать разногласия дипломатическим путём.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
04 октября 2020, 05:30
Сотни боевиков хлынули в Карабах: Макрон подтвердил выводы Путина
03 октября 2020, 22:10
Карабахский конфликт перевели в анекдот: "Бэрримор, что происходит?"
03 октября 2020, 04:45
Пытаются найти крайних? Ливан потребовал арестовать русских по делу о взрыве в Бейруте
03 октября 2020, 01:05
Незаконные отпрыски стали высочествами: Суд Брюсселя принял уникальное решение
03 октября 2020, 21:10
После выводов ОЗХО: в Германии назвали условие для санкций против России из-за ситуации с Навальным
05 октября 2020, 02:35
Литва бьёт рекорды по безработице среди стран ЕС
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло закулисье Баку
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
03 октября 2020, 18:30
"Щоб ви поздихали, брехуни!": Зеленскому оказали "тёплый приём" в Черновцах
02 октября 2020, 02:10
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Навального в ООН
03 октября 2020, 14:50
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Россию, и готовы «звать Путина»
05 октября 2020, 02:35
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.