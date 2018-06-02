Журналисты Ганапольский и Киселев попали в "список жертв" организатора "убийства" Бабченко

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КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Украинские журналисты Матвей Ганапольский, Евгений Киселев и Осман Пашаев оказались в списке из 47 потенциальных жертв подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом они сообщили по итогам встречи с генпрокурором Юрием Луценко и представителями спецслужб Украины.

"Понятно, конечно, что это была встреча, связанная, во-первых, с делом Бабченко. Во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, которые работают на Украине сейчас. Если говорить то, что можно сказать, то смысл заключается в том, что нам надо быть внимательными. Потому что те, кто организовывал покушение на Бабченко или "убийство" Бабченко - это люди, которые, безусловно, будут стараться сделать реванш. Поэтому всем надо быть внимательными", - приводит слова Ганапольского телеканал "112. Украина".

О том, что его имя также числится в списке, Пашаев сообщил изданию "Громадське" ("Общественное").

Ранее Луценко заявил, что жертвами подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко могли стать 47 человек, большинство из которых представители СМИ. По словам Луценко, среди них также числится "экс-офицер спецслужб РФ". "В списке есть люди, убийство которых спровоцировало бы политическое цунами на Украине", - подчеркнул генпрокурор. Он также отметил, что провел встречу с 17 лицами из этого списка, в ходе которой им сообщили "часть информации об источнике угрозы" и предложили защиту.