Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУ: войско сумасшедших уголовников
Как Бабченко подставил "свободные" СМИ
Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма
Путин заставит чиновников отвечать перед народом (РАКЕТА.News)
Главная / Украина

Журналисты Ганапольский и Киселев попали в "список жертв" организатора "убийства" Бабченко

02 июня 2018, 10:54  •  147 • Украина

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Украинские журналисты Матвей Ганапольский, Евгений Киселев и Осман Пашаев оказались в списке из 47 потенциальных жертв подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом они сообщили по итогам встречи с генпрокурором Юрием Луценко и представителями спецслужб Украины.

"Понятно, конечно, что это была встреча, связанная, во-первых, с делом Бабченко. Во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, которые работают на Украине сейчас. Если говорить то, что можно сказать, то смысл заключается в том, что нам надо быть внимательными. Потому что те, кто организовывал покушение на Бабченко или "убийство" Бабченко - это люди, которые, безусловно, будут стараться сделать реванш. Поэтому всем надо быть внимательными", - приводит слова Ганапольского телеканал "112. Украина".

О том, что его имя также числится в списке, Пашаев сообщил изданию "Громадське" ("Общественное").

Ранее Луценко заявил, что жертвами подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко могли стать 47 человек, большинство из которых представители СМИ. По словам Луценко, среди них также числится "экс-офицер спецслужб РФ". "В списке есть люди, убийство которых спровоцировало бы политическое цунами на Украине", - подчеркнул генпрокурор. Он также отметил, что провел встречу с 17 лицами из этого списка, в ходе которой им сообщили "часть информации об источнике угрозы" и предложили защиту.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

147
Источник
Похожие новости
01 июня 2018, 13:54
СМИ: В МВФ высказали недовольство последними решениями украинского правительства
02 июня 2018, 02:54
«Удар для страны»: приведёт ли конфликт между премьером и министром финансов Украины к срыву очередного транша МВФ
01 июня 2018, 13:54
Встреча в нормандском формате на уровне глав МИД запланирована на 11 июня

01 июня 2018, 20:24
Верховный суд Украины отказался рассматривать жалобу защиты главы Крыма
01 июня 2018, 13:54
Вышинский назвал незаконным свой арест на Украине
01 июня 2018, 17:09
Для получения гражданства Украины введут обязательный экзамен по украинскому языку
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
29 мая 2018, 08:09
Считаете Казахстан странным? Посмотрите и подумайте!
31 мая 2018, 08:54
Длинная рука Су-57: февральские пуски положили на лопатки дорогое детище от «Локхид»
29 мая 2018, 03:28
Украинская "оппозиция" - выщелкивать по одному
29 мая 2018, 14:39
Россия очень дорого заплатит за Сирию
01 июня 2018, 07:39
Хайли лайкли. Скрипалей отравила Англия
01 июня 2018, 12:09
СМИ: голландские партии призвали расследовать роль Украины в крушении MH17
28 мая 2018, 01:09
Китайцы уходят с Дальнего Востока. Часть 1
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.