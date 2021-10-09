Журналисты довели Захарову до слёз: "Аааааааааа. Голос сел"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова эмоционально отреагировала на публикацию DW о присуждении нобелевской премии мира. Судя по реакции дипломата, публикация вызвала весьма бурную реакцию. "Аааааааааа. Что они со мной делают: голос сел, а я хохочу до слёз", - отписала Захарова.

Вторые сутки не утихают страсти вокруг вручения Нобелевской премии мира главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Решение Нобелевского комитета удивило. В адрес журналиста полетела критика в том числе и со страниц либеральных изданий.

В своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на одну такую новость. И, судя по смеющемуся смайлику и тексту сообщения, русский дипломат весьма эмоционально отреагировала на публикацию.

"Аааааааааа. Топ пропаганды от DW. Что они со мной делают: голос сел, а я хохочу до слёз", - призналась Захарова.

По её мнению, с фразы, с которой началась публикация, ("Не все в России") издание "просто обязано начинать свои новости".

"А ты мы тут "все" строем ходим и песню одну поём, и вдруг плюрализм зашевелился в рядах. Шедевр, конечно, - продолжила свою мысль Захарова. - Особенно учитывая, что поддерживаемая спонсорами этого СМИ "навальнистика" первая вцепилась в Муратова мёртвой хваткой с криками "на кол его".

Не без иронии завершила дипломат и свой пост в целом, "поаплодировав" СМИ.

"Браво, русскоязычная служба DW, это успех", - резюмировала Захарова.