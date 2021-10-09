Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин. Послание Табаки
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне ...
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделитс...
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось ...
Главная / Политика

Журналисты довели Захарову до слёз: "Аааааааааа. Голос сел"

09 октября 2021, 14:55  •  211 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова эмоционально отреагировала на публикацию DW о присуждении нобелевской премии мира. Судя по реакции дипломата, публикация вызвала весьма бурную реакцию. "Аааааааааа. Что они со мной делают: голос сел, а я хохочу до слёз", - отписала Захарова.
Вторые сутки не утихают страсти вокруг вручения Нобелевской премии мира главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Решение Нобелевского комитета удивило. В адрес журналиста полетела критика в том числе и со страниц либеральных изданий.
В своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на одну такую новость. И, судя по смеющемуся смайлику и тексту сообщения, русский дипломат весьма эмоционально отреагировала на публикацию.
"Аааааааааа. Топ пропаганды от DW. Что они со мной делают: голос сел, а я хохочу до слёз", - призналась Захарова.
По её мнению, с фразы, с которой началась публикация, ("Не все в России") издание "просто обязано начинать свои новости".
"А ты мы тут "все" строем ходим и песню одну поём, и вдруг плюрализм зашевелился в рядах. Шедевр, конечно, - продолжила свою мысль Захарова. - Особенно учитывая, что поддерживаемая спонсорами этого СМИ "навальнистика" первая вцепилась в Муратова мёртвой хваткой с криками "на кол его".
Не без иронии завершила дипломат и свой пост в целом, "поаплодировав" СМИ.
"Браво, русскоязычная служба DW, это успех", - резюмировала Захарова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





211
Источник
Похожие новости
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
09 октября 2021, 09:05
Украинский политик указал на крупный провал Зеленского: "Снял бы трубку"
09 октября 2021, 05:35
ЕС подарит Украине ещё один способ не выполнять Минские соглашения - эксперт
09 октября 2021, 05:35
Теперь официально: Замгоссекретаря США Нуланд летит в Москву на три дня
09 октября 2021, 07:20
Пронько: "Нам приготовили новый побор, наглость чиновников зашкаливает"
09 октября 2021, 02:05
Лавров сообщил об обновлении Концепции внешней политики России
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
09 октября 2021, 09:05
Украинский политик указал на крупный провал Зеленского: "Снял бы трубку"
09 октября 2021, 05:35
ЕС подарит Украине ещё один способ не выполнять Минские соглашения - эксперт
09 октября 2021, 05:35
Теперь официально: Замгоссекретаря США Нуланд летит в Москву на три дня
09 октября 2021, 07:20
Пронько: "Нам приготовили новый побор, наглость чиновников зашкаливает"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2021, 01:25
В США заявили о развитии таинственной болезни: "Виновата Россия"
04 октября 2021, 01:55
Daily Express рассказали об "ужасающей ракете" России для Третьей мировой войны
06 октября 2021, 18:40
В Кремле ответили на просьбу Вучича о помощи по газу
05 октября 2021, 00:40
Еврокомиссар намекнул на новую инициативу по газу
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
02 октября 2021, 23:40
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - видео
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.