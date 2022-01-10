Журналисту хватило трёх слов для "очень вежливого" ответа на дерзость украинского посла

Журналисту Валентину Богданову хватило трёх слов для ёмкого ответа на дерзкое требование украинского посла в Германии Андрея Мельника.

Ранее Андрей Мельник обратился к правительству ФРГ с предложением отказаться от газопровода "Северный поток - 2". По его мнению, Европа и США не принимают жёстких мер против Москвы, хотя ситуация выходит из-под контроля. По его словам, отказ Германии от проекта "Северный поток - 2" должен стать частью "каталога". Он также считает, что сменившееся немецкое правительство вскоре сможет помочь Украине войти в НАТО, а также в Европейский союз.

По словам Валентина Богданова, Берлину стоило бы поставить Мельника на место, ответив "очень вежливо".

"Только после вас", - предложил он вариант ответа.

"То есть сначала Киев отказывается от своей ГТС, а Берлин он СП-2. А наоборот может? Можно, но ГТС вперёд", - добавил он.

Напомним, ранее в интервью, данном Мельником, дипломат заявил о том, что ФРГ несёт ответственность за Украину, а потому обязана продать Киеву оборонительное вооружение. При этом, отметил посол, "с точки зрения морали" позиция Германии не предоставлять вооружение в страны, находящиеся в военном конфликте, "абсолютно излишняя". По словам Мельника, Германия обязана "срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением".