Журналисту-грубияну из CNN, поссорившемуся с Трампом, временно разрешили ходить в Белый дом

Суд в США обязал администрацию президента Дональда Трампа временно восстановить аккредитацию журналиста CNN Джима Акосты, которой он был лишен из-за постоянных конфликтов с главой Белого дома.

Конфликт журналиста из CNN Джима Акосты, которого лишили аккредитации в Белый дом из-за конфликта с президентом США Дональдом Трампом, пока развивается в пользу представителя СМИ. Суд обязал администрацию Дональда Трампа восстановить аккредитацию журналиста. Пока, правда, только временно, до рассмотрения дела по существу.

Последним конфликтом с Акостой, который не перенес Трамп, стала их публичная ссора на пресс-конференции, посвященной итогам промежуточных выборов в конгресс. Журналист не просто вступил в полемику с Трампом, он отказался отдавать микрофон девушке из пресс-службы. И грубо от нее отмахнулся.

Формально он лишен аккредитации именно за рукоприкладство. При этом отмечается, что их конфликт с Трампом длится еще с предвыборной кампании. Он был одним из первых, кого Трамп обвинил в создании «фейковых новостей».

CNN подал в суд на Трампа и ряд сотрудников его администрации, требуя вернуть аккредитацию Акосты. В результате состоявшийся суд обязал Белый дом вернуть аккредитацию журналисту. Пока только временно, до рассмотрения дела по существу.