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Журналисту-грубияну из CNN, поссорившемуся с Трампом, временно разрешили ходить в Белый дом
17 ноября 2018, 01:39 • 19 • В мире
Суд в США обязал администрацию президента Дональда Трампа временно восстановить аккредитацию журналиста CNN Джима Акосты, которой он был лишен из-за постоянных конфликтов с главой Белого дома.
Конфликт журналиста из CNN Джима Акосты, которого лишили аккредитации в Белый дом из-за конфликта с президентом США Дональдом Трампом, пока развивается в пользу представителя СМИ. Суд обязал администрацию Дональда Трампа восстановить аккредитацию журналиста. Пока, правда, только временно, до рассмотрения дела по существу.
Последним конфликтом с Акостой, который не перенес Трамп, стала их публичная ссора на пресс-конференции, посвященной итогам промежуточных выборов в конгресс. Журналист не просто вступил в полемику с Трампом, он отказался отдавать микрофон девушке из пресс-службы. И грубо от нее отмахнулся.
Формально он лишен аккредитации именно за рукоприкладство. При этом отмечается, что их конфликт с Трампом длится еще с предвыборной кампании. Он был одним из первых, кого Трамп обвинил в создании «фейковых новостей».
CNN подал в суд на Трампа и ряд сотрудников его администрации, требуя вернуть аккредитацию Акосты. В результате состоявшийся суд обязал Белый дом вернуть аккредитацию журналисту. Пока только временно, до рассмотрения дела по существу.
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