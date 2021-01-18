Журналистское расследование о контрабанде вакцины привело в Офис президента Украины

Первый скандал 2021 года в Украине разгорелся в связи с тайной вакцинацией украинских VIP-персон. Оказалось, что в Киев контрабандным путем поставляется вакцина и продается по астрономической цене ограниченному кругу платежеспособных клиентов. А организатором схемы, по информации нескольких источников, оказалась лицо, близко знакомое с верхушкой нынешней власти, пишет "Главком"."Президент Владимир Зеленский, узнав о том, что в Киеве проводят вакцинацию для VIP-ов (3000 у.е. за инъекцию контрабандной вакцины BioNTech и Pfizer), поручил СБУ провести расследование. Пока не известны результаты расследования, но в СМИ уже растиражирована подробная информация о том, что вакцинацию подпольно проводят в частной клинике "Медиленд". И следы к ней ведут от самой Банковой. Негласным ответственным за вакцинацию от Covid-19 в Офисе президента считается человек по имени Михаил Пасечник. Он работает советником главы ОП Андрея Ермака", - пишет издание.Как отмечает автор статьи, у Михаила Пасечника есть давние связи с совладельцем клиники "Медиленд" Виктором Капустиным. Их совместная история началась с того времени, когда в 2006 году Пасечник взял кредит в государственном "Укрэксимбанке", но до сих пор его не вернул. Банк тогда возглавлял именно Капустин, по состоянию на сейчас Пасечник должен 1 млрд грн."И вот теперь клиника Капустина всплывает в связи с контрабандой вакцины и дорогой подпольной вакцинацией", - говорится в статье."Главком" также сообщает, что сейчас Пасечник участвует во всех заседаниях с Зеленским на тему коронавируса. Он дважды возглавлял Госслужбу лекарственных средств и каждый раз его руководство этим органом сопровождалось скандалами. КРУ выяснило, что чиновник использовал служебное положение для предоставления преференций аптечной сети "Фалби", которая ему принадлежала. Также Пасечник дал разрешение на безрецептурные торговлю в аптеках препаратами с содержанием кодеина - а это, по сути, наркотик.Вопреки такому бэкграунду, при Зеленском Пасечника назначили советником главы Офиса президента, а по факту поручили ему подменить собой правительство и Минздрав в вопросах закупки вакцины на сумму в 20 млрд грн.Ранее СМИ раскрыли темные страницы биографии советника главы ОП Михаила Пасечника, в частности о его долге государственному "Укрэксимбанку" в размере 1 млрд гривен.