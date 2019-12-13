Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Это точно можно сказать": В Кремле объяснили Зеленскому, как нужно жа...
Владимир Путин: Когда день начинается, я уже забываю, чем закончился предыдущий
The New York Times: США не подставили плечо Зеленскому в Париже
Суд поставил власти Бельгии на счётчик: Детей боевиков ИГИЛ могут вернуть в стра...
Главная / Политика

Журналистов попросили не брать большие плакаты на пресс-конференцию Путина

13 декабря 2019, 22:39  •  44 • Политика

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба президента России попросила журналистов, которые собираются на большую пресс-конференцию главы государства Владимира Путина 19 декабря, не приносить в зал плакаты больше, чем стандартный лист бумаги.

"Вниманию корреспондентов, работающих в зале! Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А4 (210мм х 297мм), так как это мешает работе фотографов и операторов", - говорится в электронных письмах, которые пресс-служба Кремля разослала аккредитованным на пресс-конференцию представителям СМИ. Использование всевозможных плакатов, флагов, мягких игрушек стало традицией на больших пресс-конференций Путина. Таким образом корреспонденты пытаются привлечь внимание президента или его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и получить возможность задать вопрос.

Пресс-служба подтвердила, что пресс-конференция, как и все последние годы, пройдёт в Центре международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной. Как обычно, она начнется в полдень 19 декабря. Вход откроется за три с половиной часа - в 8:30 мск.

Для удобства представителей СМИ до ЦМТ от ближайших станций метро будут организованы рейсы бесплатных автобусов. В Центре международной торговли будет доступен бесплатный Wi-Fi, а также буфет.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР (http://www.otr-online.ru/online/). Перевод пресс-конференции будет осуществляться на английский, французский и немецкий языки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
13 декабря 2019, 11:39
Русские офицеры уличили "Белые каски" в подготовке новой провокации с химоружием в Сирии
13 декабря 2019, 18:09
"Сломалась через пару серий": Захарова не смогла увидеть в Зеленском президента Украины
13 декабря 2019, 18:09
В Кремле отказались оценивать интервью Юмашева Познеру
13 декабря 2019, 21:24
"Русских принимали в Париже по-царски": Обиженный украинский депутат возмутился "нормандской" встречей
13 декабря 2019, 21:24
Доводить до "синего каления" Зеленскому было некого: Захарова схватила Гордона за язык
13 декабря 2019, 14:54
Пушков объяснил опасность изменения Минских соглашений
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 декабря 2019, 01:54
Скабеева наглядно показала, почему Путин был прав насчёт украинских радикалов
13 декабря 2019, 05:09
Китай послал WADA, а Россия оправдывается (Руслан Осташко)
13 декабря 2019, 11:24
Захарова оценила ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа
13 декабря 2019, 08:24
МИД России осталось только удивляться. Ведомство отреагировало на "изменение Мин...
13 декабря 2019, 14:39
«Ситуация доведена до абсурда»: Евросоюз продлил санкции в отношении России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2019, 05:39
Дело в газе? Путин и Зеленский резко прервали переговоры "нормандской четвёрки"
10 декабря 2019, 21:54
Зеленский пропиарил Соловьёва на весь мир, предложив "ручками походить" по Киеву. Ведущий ёмко ответил
11 декабря 2019, 01:09
"Не лох в "Бриони": Президента Украины Зеленского выдают детали - журналист
10 декабря 2019, 08:54
Ехидно улыбнулся: Путин оценил переговоры с Зеленским
11 декабря 2019, 14:09
Русские не побоялись и объявили бойкот ОИ-2020. Американцы планируют новый "удар"
08 декабря 2019, 14:39
«Моя музыка для всех. Кроме русских»: Как советские звёзды отрекаются от страны, благодаря которой стали знамениты
07 декабря 2019, 02:54
С 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится: Какие страны Европы пострадают больше всего
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.