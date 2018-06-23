|
Журналистов Bloomberg пригласили в Крым убедиться, что полуостров является российским
23 июня 2018, 15:54 • 120 • Украина
Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе пригласил западных журналистов, в том числе агентства Bloomberg, посетить республику, чтобы самим убедиться в её принадлежности к России.
©Server Amzayev/Russian Look globallookpress.com
Об этом Иоффе рассказал РИА Новости.
Он отметил политическую честность американского агентства Bloomberg, так как оно показало Крым как нейтральную территорию, что, по его мнению, является первым шагом к принятию того факта, что полуостров является территорией России.
«Святое журналистское правило — писать о том, что не только слышишь, но и знаешь, сам увидел и выяснил, поэтому мы приглашаем всех, кто хочет порассуждать о Крыме, приехать к нам и увидеть, что здесь на самом деле происходит, задать вопросы самим крымчанам», — заявил Иоффе.
Он также подчеркнул, что Крым является частью России и это будут вынуждены учитывать все государства мира.
Ранее посольство Украины в США потребовало от агентства Bloomberg «исправить» карту, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Подпишитесь на нас
120
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
20 июня 2018, 14:39
|
18 июня 2018, 07:40
|
17 июня 2018, 02:28
|
18 июня 2018, 11:54
|
20 июня 2018, 09:54
|
22 июня 2018, 18:54
|
19 июня 2018, 07:55