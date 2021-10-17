Журналистке "Би-би-си", которая не сдержала слёз при высылке из России, дали шанс вернуться

Журналистке "Би-би-си" Саре Рейнсфорд , которая не сдержала слёз при высылке из России, дали шанс на возвращение. Но для этого необходимо выполнить одно условие.

Журналистка "Би-би-си" Сара Рейнсфорд может вернуться в России в том случае, если власти Великобритании выдадут аккредитацию корреспонденту ТАСС. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

Рейнсфорд не продлили визу, которая истекла 31 августа 2021 года. В результате журналистка была вынуждена покинуть страну. Журналистка позднее выпустила статью о своем "изнании", назвав материал "плачем по потерянной России".

Как заявил дипломат, в Британии плохо обращаются с журналистами из России. В частности, их часто высылают из страны. Именно поэтому было принято решение отказать в продлении визы сотруднице "Би-би-си".

"Мы не против её возвращения, но наши журналисты заслуживают равнозначного и нормального отношения к себе", - заявил Келин в эфире программы "Шоу Эндрю Мара".