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Журналистка заявила, что при помощи "химического оружия" Украина "распространяет демократию во всем мире"

27 декабря 2018, 10:24  •  120 • В мире
Журналистка Янина Соколовская прокомментировала разведданные ДНР о размещении силовиками Украины бочек с неизвестным содержимым. "В бочках 100% лежат наколотые апельсины, химическое оружие, которое мы используем с 2004 года, распространяя демократию во всем мире", - заявила представительница СМИ Незалежной.
Украинской журналистке Янине Соколовской не удалось хорошо пошутить на тему возможной провокации с химическим оружием в Донбассе. Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов жёстко поставил её на место.

В студии программы "60 минут" обсуждались приходящие сообщения от разведывательных служб ДНР: украинские военные перевозили синие бочки.

При этом сопровождающие их люди носили костюмы химзащиты. Эксперты в студии согласились, что это может быть химоружие для украинской провокации против ДЛНР и России.

Но журналистка Соколовская попыталась отшутиться на тему содержимого бочек: "В бочках 100% лежат наколотые апельсины, химическое оружие, которое мы используем с 2004 года, распространяя демократию во всем мире".
Но юмор никто из присутствующих во время эфира не оценил.

"А по какому миру вы демократию распространяете, не много ли на себя берете?" - поставил на место Соколовскую ведущий Евгений Попов.

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