|
Журналистка высмеяла сенатора США, годами обзывающего Россию "бензоколонкой"
17 января 2022, 18:30 • 331 • Политика
Журналистка Юлия Витязева показала, как сенатор США Ромни годами повторяет фразу Маккейна о России.
Журналистка Юлия Витязева обратила внимание, что в США появился очередной политик, который пытается сделать карьеру исключительно на оскорблениях в адрес России.
Речь идёт о сенаторе от штата Юта Митте Ромни, который с завидным постоянством в интервью повторяет фразу о том, что "Россия - это бензоколонка, выдающая себя за страну". Впервые это плоское сравнение употребил американский сенатор Джон Маккейн, о чём Ромни сам и напоминал ещё в 2019 году.
Ромни, как и Маккейн, был кандидатом в президенты США от республиканцев, однако оба проиграли на выборах демократу Бараку Обаме.
- оценила сенатора Ромни журналистка Юлия Витязева.
Подпишитесь на нас
331
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 января 2022, 21:00
|
15 января 2022, 09:20
|
15 января 2022, 15:10
|
16 января 2022, 04:35
|
11 января 2022, 21:55
|
15 января 2022, 08:45
|
12 января 2022, 08:25