Журналистка Юлия Витязева показала, как сенатор США Ромни годами повторяет фразу Маккейна о России.

Журналистка Юлия Витязева обратила внимание, что в США появился очередной политик, который пытается сделать карьеру исключительно на оскорблениях в адрес России.

Речь идёт о сенаторе от штата Юта Митте Ромни, который с завидным постоянством в интервью повторяет фразу о том, что "Россия - это бензоколонка, выдающая себя за страну". Впервые это плоское сравнение употребил американский сенатор Джон Маккейн, о чём Ромни сам и напоминал ещё в 2019 году.

Ромни, как и Маккейн, был кандидатом в президенты США от республиканцев, однако оба проиграли на выборах демократу Бараку Обаме.

Типичный американский сенатор, в любой непонятной ситуации выступающий с одной заученной фразой, подсмотренной в чужой методичке. Скучно, девочки...

- оценила сенатора Ромни журналистка Юлия Витязева.