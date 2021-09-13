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Журналистка уличила Зеленского в плохом знании географии: "Подарите кто-нибудь ему атлас"

13 сентября 2021, 17:30  •  44 • Политика
Журналистка Юлия Витязева обнаружила ошибку в рассуждениях президента Украины Владимира Зеленского об Афганистане.
Журналистка Юлия Витязева обратила внимание, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, рассуждая о международных событиях.
Украинский лидер, комментируя события в Афганистане, заявил, что "столь большую с точки зрения своей географии страну, как Украина", нельзя захватить "за четыре, пять или семь дней".
"Я понимаю, что география - москальская лженаука, а предыдущий географ даже глобус пропил, но всё же подарите кто-нибудь ему атлас",- написала Юлия Витязева в своём Telegram-канале.
Согласно данным, площадь Афганистана больше площади Украины почти на 50 тысяч кв. км.
Фото: t.me/vityzeva/37697

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