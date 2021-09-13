Журналистка уличила Зеленского в плохом знании географии: "Подарите кто-нибудь ему атлас"

Журналистка Юлия Витязева обнаружила ошибку в рассуждениях президента Украины Владимира Зеленского об Афганистане.

Журналистка Юлия Витязева обратила внимание, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, рассуждая о международных событиях.

Украинский лидер, комментируя события в Афганистане, заявил, что "столь большую с точки зрения своей географии страну, как Украина", нельзя захватить "за четыре, пять или семь дней".

"Я понимаю, что география - москальская лженаука, а предыдущий географ даже глобус пропил, но всё же подарите кто-нибудь ему атлас",- написала Юлия Витязева в своём Telegram-канале.

Согласно данным, площадь Афганистана больше площади Украины почти на 50 тысяч кв. км.

Фото: t.me/vityzeva/37697