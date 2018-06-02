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Журналистка РИА Новости заявила о попытках СБУ завербовать её
02 июня 2018, 22:24 • 65 • Украина
Корреспондент РИА Новости Ирина Высокович заявила о попытке СБУ завербовать её во время командировки в украинский Херсон для освещения судебного процесса по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
РИА Новости
По словам Высокович, на входе в зал заседаний к ней подошли неизвестные в штатском и вывели её на улицу «под предлогом того, что спасают от разъярённых украинских патриотов», после чего посадили в автомобиль и представились сотрудниками СБУ.
«Сообщили, что направляемся в отделение службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже», — цитирует корреспондента РИА Новости.
Она подчеркнула, что никто из беседовавших с ней полностью не представился.
«Было много вопросов про мою работу на Первом Балтийском канале, с которым я давно не сотрудничаю. На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с РИА Новости», — рассказала журналистка.
По её словам, после этого один из мужчин сказал, что «они готовы были бы меня отпустить, но их начальство «требует крови» и «раскрутки ситуации», поэтому надо подписать некоторые документы»
При этом Высокович отметила, что на неё «давили в мягкой форме», а после нескольких часов беседы вынудили подписать документ о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости.
«Мне сказали, что псевдоним у меня будет Мила, меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем, как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ», — сообщила корреспондент.
1 июня суд в Херсоне отклонил апелляцию на арест Вышинского. Сам журналист, выступая в ходе судебного заседания, заявил, что считает свой арест незаконным.
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