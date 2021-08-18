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Журналистка разоблачила грузинский фейк о ней и Навальном

18 августа 2021, 15:15  •  78 • Политика
Ранее грузинское издание опубликовало интервью с блогером, оппозиционером Алексеем Навальным. Оно было подписано именем русской журналистки Елены Вавиной. Девушка рассказа, что материал - фейк.
В грузинских СМИ появилось фейковое интервью журналистки Елены Вавиной с Алексеем Навальным. Об этом она узнала, когда коллеги стали слать ей ссылки и просить комментарии.
"Интервью на грузинском подписано: журналист Елена Вавина (ЗАО Бизнес Ньюс Медиа") и ООО Аргус медиа). Раньше я работала с " ЗАО Бизнес Ньюс Медиа", но интервью с Навальным никогда не делала", - рассказала девушка в своем Facebook.
Вавина также сообщила, что написала на электронную почту редакции письмо с требованием удалить материал. Дозвониться не смогла – отвечал автоответчик.
Ранее, 17 июля на сайте грузинского издания вышло интервью с Навальным, в котором оппозиционер называет сбежавших соратников "крысами, бегущими" с корабля".

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