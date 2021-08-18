Журналистка разоблачила грузинский фейк о ней и Навальном

Ранее грузинское издание опубликовало интервью с блогером, оппозиционером Алексеем Навальным. Оно было подписано именем русской журналистки Елены Вавиной. Девушка рассказа, что материал - фейк.

В грузинских СМИ появилось фейковое интервью журналистки Елены Вавиной с Алексеем Навальным. Об этом она узнала, когда коллеги стали слать ей ссылки и просить комментарии.

"Интервью на грузинском подписано: журналист Елена Вавина (ЗАО Бизнес Ньюс Медиа") и ООО Аргус медиа). Раньше я работала с " ЗАО Бизнес Ньюс Медиа", но интервью с Навальным никогда не делала", - рассказала девушка в своем Facebook.

Вавина также сообщила, что написала на электронную почту редакции письмо с требованием удалить материал. Дозвониться не смогла – отвечал автоответчик.

Ранее, 17 июля на сайте грузинского издания вышло интервью с Навальным, в котором оппозиционер называет сбежавших соратников "крысами, бегущими" с корабля".