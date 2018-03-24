Журналистка рассказала, как ее не домогался Слуцкий

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Корреспондент Царьграда Александра Петрова рассказала об опыте общения с депутатом Леонидом Слуцким.

Госдуму, а затем и ряд либеральных СМИ взбудоражил скандал, раскрученный вокруг депутата Леонида Слуцкого. Три сотрудницы российских изданий обвинили парламентария в том, что он якобы их домогался. В СМИ также была представлена расшифровка некой аудиозаписи, на которой будто был записан эпизод "домогательства".

Впрочем, в комиссии по этике Госдумы постановили, что в поведении Слуцкого в отношении журналисток не было нарушения "поведенческих норм". В ответ на это некоторые СМИ и даже соцсети подключились к импровизированному бойкоту против комиссии по этике и собственно парламентария.

Царьград решил разобраться в обстоятельствах разыгрываемой драмы. Сотрудница телеканала журналистка Александра Петрова рассказала об опыте общения с Леонидом Слуцким, с которым она по заданию редакции общалась.

По словам Александры, никаких домогательств со стороны парламентария не было.

"Я брала у него интервью по поводу Ксении Собчак, - рассказала журналистка о недавнем общении с депутатом. - Но никаких домогательств с его стороны в свой адрес я не заметила. Мне приходилось его долго "отлавливать" после мероприятия и ждать, пока он даст нам интервью. Он улыбался, отвечал на задаваемые вопросы, и ничего непозволительного в свой адрес я за ним не заметила".

По словам сотрудницы телеканала, если бы она оказалась на месте "жертвы", то, безусловно, пошла бы в суд.

"Мужчина не должен распускать руки, кем бы он там ни был, в принципе, это недопустимо. Я бы, конечно, обратилась в суд", - подчеркнула она.

Отметим, что ведущий Царьграда Андрей Афанасьев объявил о начале независимого расследования скандала и призвал всех фигурантов выйти на связь с редакцией телеканала. Если у вас есть данные об аналогичных эпизодах или иная информация, просим писать на aafanasev@tsargrad.tv