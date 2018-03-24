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Журналистка рассказала, как ее не домогался Слуцкий
24 марта 2018, 02:39 • 99 • Политика
Корреспондент Царьграда Александра Петрова рассказала об опыте общения с депутатом Леонидом Слуцким.
Госдуму, а затем и ряд либеральных СМИ взбудоражил скандал, раскрученный вокруг депутата Леонида Слуцкого. Три сотрудницы российских изданий обвинили парламентария в том, что он якобы их домогался. В СМИ также была представлена расшифровка некой аудиозаписи, на которой будто был записан эпизод "домогательства".
Впрочем, в комиссии по этике Госдумы постановили, что в поведении Слуцкого в отношении журналисток не было нарушения "поведенческих норм". В ответ на это некоторые СМИ и даже соцсети подключились к импровизированному бойкоту против комиссии по этике и собственно парламентария.
Царьград решил разобраться в обстоятельствах разыгрываемой драмы. Сотрудница телеканала журналистка Александра Петрова рассказала об опыте общения с Леонидом Слуцким, с которым она по заданию редакции общалась.
По словам Александры, никаких домогательств со стороны парламентария не было.
По словам сотрудницы телеканала, если бы она оказалась на месте "жертвы", то, безусловно, пошла бы в суд.
Отметим, что ведущий Царьграда Андрей Афанасьев объявил о начале независимого расследования скандала и призвал всех фигурантов выйти на связь с редакцией телеканала. Если у вас есть данные об аналогичных эпизодах или иная информация, просим писать на aafanasev@tsargrad.tv
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