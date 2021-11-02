Журналистка рассекретила найденную Зеленским "альтернативу газу из России"

Журналистка Юлия Витязева рассекретила найденную президентом Украины Владимиром Зеленским "альтернативу газу из России", о чём заявили украинские СМИ.

Ранее ряд украинских СМИ заявили о найденной Зеленским замене русскому голубому топливу. Отмечается что украинский президент и эмир Катара Тамим Аль Тани обсудили подробности поставок на Украину катарского СПГ. Встреча состоялась на полях совещания ООН по проблематике изменения климата СОР26 в Шотландии.

Журналистка Юлия Витязева с иронией отреагировала на "перемогу" Киева.

"На фото - та самая альтернатива", - написала она, выложив в Telegram-канале фото дров.

"Говорят, прямиком из Катара. Но это не точно", - уточнила она.